A la sombra / Francisco Hernández Juárez

Con la enésima reelección de ayer de Francisco Hernández Juárez, al frente del sindicato de telefonistas, éste cumplirá 52 años de dirigente sindical, materia en la que la autonombrada Cuarta Transformación no pudo, ni quiso, modificar. La democratización del gremio laboral no fue prioridad del actual gobierno, que dejó eternizarse a todos los líderes que lo quisieron hacer, al estilo Fidel Velázquez, mientras no se opusieran a las políticas oficiales.

La única excepción, si así lo quiere usted ver, fue la de Carlos Romero Deschamps, como líder del sindicato petrolero, a quien se le tendió un puente de plata para irse, de cara a los escándalos que él y su familia estaban generando con su principesco estilo de vida, y a cambio dejar a su incondicional, Ricardo Aldana, quien mantiene su cacicazgo en Pemex, y durante un acto por el Día del Trabajo no dudó en lanzar a los cuatro vientos: ¡Ya tenemos candidata, Claudia!

***

“No se descarta, pero no hay pruebas”, respondió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron en La Mañanera sobre la posible incursión de fuerzas de Estados Unidos en México para detener a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. No precisó si se refería a la DEA, pero reconoció que como parte de un acuerdo con el vecino del Norte “hay un número determinado de agentes que llevan a cabo este tipo de acciones”, refiriéndose a una eventual negociación entre el hijo de El Chapo y agentes estadounidenses para acordar su entrega.

Fue la propia secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien reveló que parte de la información compartida el sábado por la embajada estadounidense indica que en varias ocasiones previas Guzmán López consideró rendirse ante las autoridades estadounidenses.

***

Nuevamente, a contracorriente de lo que opinan los demás países del continente, México está dispuesto a reconocer los resultados electorales en Venezuela. “No podemos desconocer los resultados reportados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ante la tendencia que daría el triunfo a Nicolás Maduro con el 80% de las casillas contabilizadas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto, ayer en Venezuela el ambiente en las calles se salió de control con miles de personas haciendo sonar cacerolas alegando un fraude electoral, mientras las fuerzas del orden del régimen chavista lanzaban gases a los manifestantes.

***

Quienes cerraron filas en torno al proyecto de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para construir al menos 600 mil viviendas en su sexenio a través del Infonavit, son los trabajadores derechohabientes en ese instituto pues, afirmaron, esa acción permitirá robustecer el carácter social del organismo tripartita.

Mario Macías Robles, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores en el Infonavit, hizo llegar al equipo de transición el documento El Infonavit que queremos las y los trabajadores de México, en el cual, entre otros puntos, se destaca la necesidad de habilitar opciones de crédito para quienes históricamente no han sido atendidos, como los trabajadores de la construcción, los músicos, agricultores y transportistas. Esa visión, nos comentan, incluso ya recibió un guiño del sector empresarial.