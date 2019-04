¿11 abortos en Yucatán en 11 años?

La Secretaria de Salud de Yucatán afirma que en 11 años se han registrado tan solo 11 abortos. Han pasado 10 años desde que una mujer maya de nombre Evelia originaria del municipio de Tixméhuac, fue acusada de homicidio en razón de parentesco a causa de un aborto espontaneo.

En tres días pasó de desmayarse, a estar presa con una condena de 12 años y seis meses y una multa equivalente al enganche de un automóvil de 154 mil pesos en una cárcel. Una investigación de las periodistas Lilia Balam y Katia Rejón nos invitan a revisar el tema del aborto en la península de Yucatán. ¿Ustedes están de acuerdo con el aborto a causa de una violación?, pero mejor vamos por partes:

Contexto. De acuerdo con el Inegi y SSA federal en nuestro país en 2017 nacieron casi 10 mil bebesines de madres de 10 a 14 años de edad y 380 mil 341 entre 15 y 19 años, algunas de ellas víctimas de agresión sexual y violación. Otro dato interesante es que siete de cada 10 niños que nacen vivos de madres de 10 a 14 años, tienen un padre de 18 y hasta 78 años de edad, lo que puede ser a causa de un indicio de abuso sexual sistémico que sufren miles de menores en nuestro país.

Antecedentes. En ciertos casos el aborto es legal en el estado desde 1938. En Yucatán de 2009 a 2018 nacieron cuatro mil 150 menores de madres de 15 y 19 años en centros de salud del gobierno y 69 mil 647 adolescentes en los municipios de Mérida, Ticul, Valladolid, Peto, Kanasín y Progreso. En la entidad de 2009 a 2018 se recibieron alrededor de dos mil 726 denuncias por violencia sexual. Sin contar la cifra negra.

¿Cuántas Evelias? En estos momentos en la cárcel de Tekax, Elvia cumple una condena de 10 años de prisión acusada de homicidio debido a un aborto involuntario. Su testimonio afirma que cuando tenía 27 años un hombre de su comunidad la violó y “no sabía que estaba embarazada, cuando en 2009 me desmayé en tres ocasiones”. Todo lo demás es borroso y confía en la versión de su mamá que le contó que se cayó boca abajo y salió un bebe, de inmediato se trasladó a un hospital comunitario. Evelia relata que nunca pudo hablar con ningún medico debido a que su lengua es el maya.

A la cárcel. Cuando Evelia despertó, los médicos le habían comunicado a la madre, la noticia de que el producto había muerto, y horas después fue trasladada a una cárcel sin proporcionarle un interprete de su lengua, y no permitieron buscar un abogado. Más tarde agentes del ministerio público la obligaron a firmar una declaración sin ninguna traducción, bajo amenaza de que si no firmaba; su condena sería de 40 años. Afortunadamente la sentenciaron a 10 años y no a 40; y este año será libre por ser acusada de abortar a los siete meses de gestación.

Evelia regresará a su pueblo de Tixméhuac a laborar como trabajadora doméstica, a causa de la pobreza. Estas historias y personajes son a los que se refiere German Martínez, director del IMSS, al referirse al derecho de ser incorporadas a la seguridad social a las trabajadoras domesticas. Si usted se pregunta ¿cuántos casos representa Evelia?, de 2009 a 2018, 65 mujeres han sido denunciadas por esta causa. En el aborto en Yucatán hay realidades y ficciones.

Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM

@gersonmecalco