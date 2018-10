2 de octubre de 1968, cosa juzgada

Por Salvador del Río

1968-1971, casos cerrados

Con ánimo más devenganza que justiciero, el equipo de la próxima administración, a través de los restos del Comité de Huelga de 1968, pretende reabrir el proceso para la investigación de los sucesos que culminaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y los de junio de 1971 en las inmediaciones de la Escuela Normal. Vano intento que no contribuye a la unidad del país y al análisis sereno de esos capítulos de la historia. En 2002 el gobierno de Vicente Fox creó una fiscalía especial para la investigación de aquellos sucesos. El fin era meramente político: llevar a la cárcel a funcionarios y personajes sobrevivientes de aquellos acontecimientos, el primer lugar al ex Presidente de la República Luis Echeverría. El proceso terminó en 2006, cuando la defensa encabezada por el abogado Juan Velásques logró demostrar la improcedencia de los juicios entablados y la exoneración de los acusados.

He aquí una relación pormenorizada del proceso que terminó con el cierre del expediente de esos años:

En 2002, el gobierno del presidente Vicente Fox dispuso concentrar en el Archivo General de la Nación el acervo documental de las diversas dependencias del Ejecutivo y determinar cuáles de esos expedientes quedarían a disposición de la ciudadanía para su consulta.



La apertura de esos documentos, la mayoría del dominio público desde antes, despertó en muchos sectores la perspectiva de encontrar en ellos revelaciones sensacionales de la vida política del país, particularmente los relacionados con la llamada guerra sucia. El conocimiento de algunos de ellos y testimonios dispersos de personas o agrupaciones que participaron en los movimientos de esa época que abarca los años setenta y ochenta o dicen tener conocimiento de ellos, hicieron revivir el debate público respecto a esos acontecimientos.

La Procuraduría General de la República había desechado en noviembre de 1998, por prescripción, la denuncia de un grupo de personas que se decían afectadas –ellos o sus familiares—por los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco por la represión policíaca y del ejército. La Procuraduría General de la República consideró que, en caso de haberse cometido, el delito de genocidio cuyo castigo se demandaba había prescrito por el tiempo transcurrido, de acuerdo con la ley. Los demandantes solicitaron un amparo de la justicia, el cual les fue concedido, pero no en los términos que ellos pretendían. Se llegó al recurso de revisión, que llevó a la apertura de un proceso por el delito de genocidio supuestamente cometido en contra de los manifestantes, al que se agregaría otra averiguación porlos sucesos del 10 de junio de 1971, así como los hechos conocidos como la guerra sucia. Los demandantes adujeron la no prescripción del delito de genocidio como se establece en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, suscrita por México, pero en vigor por aprobación de la Cámara de Senadores sólo a partir del 13 de junio de 2002. Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución, se estipuló en esa fecha que el gobierno de México entenderá que únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que se cometan con posterioridad a su entrada en vigor.

En noviembre de 2001 el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Presidente de la República la apertura de la averiguación sobre esos acontecimientos, en los que perdieron la vida o desaparecieron, según estimación de ese organismo, ¡532 personas! En respuesta a esa petición y a la demanda de los presuntamente afectados, el gobierno federal integró la Fiscalía Especial para investigar los sucesos de 1968 y 1971, al frente de la cual fue designado Ignacio Carrillo Prieto.

Si bien la negativa inicial de la Procuraduría para abrir una investigación, dada la prescripción aducida por la propia dependencia, debió ser tenida en cuenta para no insistir en la demanda de apertura de un proceso, la fiscalía especial optó, primero, por el camino de la investigación y acusación por los llamados delitos continuados –la desaparición de una persona no permite la prescripción en tanto ésta no aparezca, según tesis de la Corte—y a la vez por invocar la figura del genocidio. Bajo el primer concepto fueron detenidos y sujetos a proceso o de órdenes de aprehensión diversos jefes policíacos de la época, como Miguel Nassar Haro y militares a quienes se imputaron los cargos de desaparición forzada y tortura.

Para justificar su demanda de someter a proceso al ex Presidente Luis Echeverría, al ex Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia y a nueve personas más, el fiscal especial sostuvo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal la tesis de que el 10 de junio de 1971 fue cometido el delito de genocidio y que éste no había prescrito ni prescribe nunca, conforme a una interpretación del criterio de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en los casos de delitos de lesa humanidad. La defensa de los dos funcionarios mencionados adujo ante el juez la prescripción del supuesto genocidio en virtud de la imposibilidad constitucional de aplicar una ley de manera retroactiva.

El criterio de la defensa fue aceptado por el mencionado juez, quien el 24 de julio de 2004 determinó que el delito de genocidio había prescrito por las razones expuestas. En tal virtud, no podía incoarse proceso a los supuestos responsables. En su resolución, el juez se abstuvo de analizar el fondo del asunto –si el genocidio fue o no cometido— por considerarlo innecesario debido a la prescripción, no obstante que en sus alegatos la defensa sostenía, con argumentos jurídicos, que el genocidio no podía ser configurado y por lo tanto los señalados en la demanda del fiscal eran inocentes de ese delito.

Comunicada la resolución del juez, la Fiscalía Especial apeló ante la Suprema Corte de Justicia en demanda de revisar la sentencia, con la petición de que el expediente quedara a cargo del Pleno de ese cuerpo y no de un tribunal unitario. La Suprema Corte de Justicia accedió a esta petición y el 17 de febrero de 2005 su Primera Sala resolvió devolver el expediente a un Tribunal Unitario de Circuito, para que en esa instancia se estudiara la prescripción acordada por el juez. El 15 de junio de 2005 la Primera Sala de la Suprema Corte adoptó una nueva resolución, no obstante su determinación anterior, en el sentido de que la prescripción no opera para el ex presidente Echeverría y su secretario de Gobernación Moya Palencia, bajo la tesis, discutida y rechazada por numerosos juristas, de que ambos tenían fuero constitucional y por ello el plazo para la prescripción comenzó a operar en el momento en que lo perdieron, es decir, el 30 de noviembre de 1976.

La apelación contenía otros puntos de agravio por parte de la fiscalía, desechados finalmente por la Primera Sala de la Suprema Corte, entre los cuales se adujo que la aplicación de la justicia en esa época se imposibilitaba por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, en el poder, de manera que los denunciantes no habrían podido ejercer el derecho de exigir su responsabilidad. Esta afirmación equivaldría a sostener que en los más de setenta años de gobiernos del PRI no hubo en el país justicia alguna para sancionar las faltas de los funcionarios pertenecientes a ese partido.

El 26 de julio de 2005 el Quinto Tribunal Unitario emitió el fallo en el que se determinó la no configuración del delito de genocidio en los sucesos del 10 de junio de 1971, cuando, dijo, se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y contingentes de manifestantes que no constituían un grupo nacional.Al rechazar este tribunal la argumentación de la Procuraduría, el proceso quedó cerrado en lo que hace a la responsabilidad del ex presidente Echeverría y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia. El 10 de junio de 1971 –adujo, entre otras razones, el defensor Juan Velásquez—los lesionados y muertos fueron por el enfrentamiento de los Halcones y los manifestantes y no por la intención de destruir total o parcialmente al estudiantado nacional.

La resolución del Quinto Tribunal fue aceptada públicamente por el Fiscal Especial, quien hubo de reconocer que el fallo dejó firme en el proceso la no configuración del delito de genocidio en el caso de los hechos de junio de 1971.

El 21 de septiembre de 2005, el juez 15 de procesos penales federales, Ranulfo Castillo Mendoza, en respuesta a la demanda del fiscal, resolvió no librar las órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, por considerar que el delito, de haber sido cometido, había prescrito. Determinó asimismo que no estaba demostrada la probable responsabilidad de nueve coacusados por diversos delitos. El fiscal presentó un recurso de apelación y, sorpresivamente, el magistrado José Mattar Oliva resolvió en el sentido de que en octubre de 1968 sí fue cometido el delito de genocidio y que la prescripción no ha operado, por lo cual devolvió el expediente al juzgado 15, cuyo titular volvió a negar la orden de aprehensión con los mismos argumentos de su anterior determinación. Nueva apelación del fiscal y el 29 de noviembre de 2006 el magistrado Ricardo Paredes Calderón ordenó la aprehensión del ex presidente, con la determinación de que su detención para comenzar el proceso se llevara a cabo en el domicilio de Luis Echeverría, como lo establece la ley. Frente a esta situación, la defensa solicitó un amparo ante el tribunal unitario que encabezaba el magistrado Luna Altamirano, quien otorgó la suspensión por considerar que no estaba acreditada la culpabilidad de Echeverría. La Procuraduría General de la República, ya sin el Fiscal Especial Carrillo Prieto, envuelto para entonces en el escándalo por su actuación en el cargo, por demandas de salarios impagados y acusaciones de uso indebido de fondos, presentó un recurso de revisión radicado en el quinto Tribunal Colegiado, cuyos integrantes solicitaron a la Suprema Corte de Justicia ejerciera su facultad de atracción y resolviera en definitiva. Los ministros de la Corte recibieron la demanda y el expediente, pero el 3 de diciembre de 2007 se anunció oficialmente que ese cuerpo rechazó la atracción del caso y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado. El proceso quedó cerrado.

(*) Tomado del libro Proceso contra la Historia de Salvador del Río