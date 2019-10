2 de octubre y el estado de derecho

Se llevó a cabo en la Ciudad de México la marcha para conmemorar el aniversario de la matanza a los estudiantes del 2 de octubre de 1968. Previo a la fecha vivimos en la CDMX una serie de marcha que por distintas razones tuvieron alguna dosis de violencia y desorden, se preveía que pudieran existir fricciones durante su realización.

La decisión de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital fue lanzar a muchos de los funcionarios de su gobierno la calle para hacer un llamado “Cinturón de paz”, esta decisión por donde sea vea es al menos cuestionable. Hay funcionarios que se dedican a estas acciones y son los policías.

El resultado de la marcha fue, según el propio gobierno, con saldo positivo. Sin embargo, debemos subrayar que pudo haber sido catastrófico, después de ver las imágenes que circularon en redes sociales podemos concluir que no hubo un saldo rojo por suerte. Hubo momentos en donde bombas molotov pasaron a escasos centímetros de civiles.

Los funcionarios públicos no tienen ninguna capacitación para hacer trabajamos de contención, menos cuando era evidente que se enfrentarían a grupos radicales. De manera increíble y con muy poca consideración la jefa de Gobierno lanzó a empleados de la capital a hacer labores que no le correspondan.

Hay un temor unificado en todos los gobiernos para aplicar la ley en nuestro país, sin duda eso no es algo particular para la CDMX, sino es una constante que se ha dado en los últimos años. Mientras las autoridades en nuestro país no asuman su responsabilidad y dejen de aplicar la ley, a pesar de que es su obligación, seguiremos viendo acciones como las que vimos en las últimas marchas.

Aplicar la ley no quiere decir reprimir. Sin embargo, las autoridades insisten en mezclar los términos al hablar de sus obligaciones para ejercer la autoridad. Las acciones vandálicas que se suscitan en las calles de nuestro país tendrían que tener alguna consecuencia legal, hoy vemos como no se aplica el estado de derecho y ese es uno de los principales factores que impiden nuestro crecimiento.

Las marchas en la CDMX seguirán, los grupos de choque tampoco desaparecerán por el hecho de que hoy gobierno Morena, han existido siempre. Entonces bajo esa circunstancia deseamos que nuestras autoridades tomen las decisiones que se tengan que tomar, que las estrategias que se lleven a cabo no impliquen arriesgar a civiles y que no estén pensando en futuras elecciones para dejar de hacer su trabajo.

El 2 de octubre no se olvida, debemos recordar las razones por las cuales marcharon los estudiantes en aquel momento. Debemos recordar también la represión que sufrieron por parte del entonces gobierno priísta, todo ello nos debe ayudar a comprender el presente y bajo esa premisa, los gobiernos actuales deben gobernar mejor que hace 50 años y no solo distinto.