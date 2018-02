2018, las mujeres al poder

La elección del 1 de julio será importante por la disputa a la Presidencia de la República, las candidaturas al Congreso de la Unión, 9

gubernaturas, incluyendo la trascendental elección de la Ciudad de Mexico, 27 congresos locales y elecciones municipales en 26 entidades, lo que hará de esta elección una de las más competidas en la historia del país. Hay también otra característica de esta elección que es necesario destacar: habrá presencia paritaria de mujeres en prácticamente todas las contiendas.

La inclusión de mujeres en la competencia electoral comenzó con una recomendación a los partidos políticos para que inscribieran candidatas de manera voluntaria; de la recomendación pasamos a la obligación de cuando menos el 30 % y luego 40% de mujeres para el Congreso de la Unión.

Emblemática fue la sentencia 12624 del 2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligó en 2012 a todos los partidos a registrar fórmulas de mujeres a la Cámara de Diputados y al Senado en candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional cuando menos en un 40%. Esta presencia de mujeres en el Congreso ha sido en lo general de gran relevancia y eficiencia, echando abajo el prejuicio de que las mujeres no son aptas para asumir responsabilidades políticas. Puedo hablar con toda la autoridad respecto al quehacer realizado en el Senado de la República y debo decir que, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, la presencia de mujeres en las presidencias de algunas Comisiones nos permitió lograr acuerdos que se han traducido en leyes y reformas a favor de los derechos humanos.

Destaco la reforma al Artículo 41 de la Constitución Política en 2014, que establece el principio de paridad en las elecciones al Congreso de la Unión y a los Congresos locales, convirtiéndose esta reforma en un acicate para fomentar la igualdad sustantiva en las elecciones del ámbito municipal tanto para las presidencias municipales como para la integración de las planillas.

Sin embargo,no todo es miel sobre hojuelas. Las mujeres que aspiran competir y enfrentan grandes dificultades, particularmente en el ámbito local, son heroicas primero deben conseguir ser visibilizadas y luego derrumbar la preconcepción de que no hay mujeres políticas; ciertamente muchas se retiran de la política por el maltrato de dirigentes o caciques; unas se retiran por padecer diversas formas de violencia; otras simplemente son invisibles porque no están alineadas al dirigente en turno.

Negar estas dificultades es no ver la realidad. Pero tampoco se puede negar que las mujeres avanzan porque hay una obligación que la autoridad ejecuta, si no la hubiera simplemente sería excepcional la presencia femenina en la política. ¿Qué sigue? Mayor presencia en los espacios de gobierno. Es indispensableque quienes compitan por la Presidencia y las nueve gubernaturas garanticen la integración paritaria en los gabinetes y en los cargos de primer orden de la administración pública. Así está conformado el mundo, con mujeres y hombres más omenos en el mismo número. Los tiempos en que se circunscribía a las mujeres a los ámbitos domésticos deben quedar como lastres machistas de los que hoy nos emancipamos. Y en este avance no hay vuelta al pasado. “¡Si la mujer está, la democracia va!” consigna histórica que conviene rememorar. 2018, las mujeres al poder Senadora por el PRD

