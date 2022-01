Si alguien le preguntara qué quisiera Usted para este nuevo año? Qué escribiría? Se vale hacer una lista, se vale soñar, se vale perseguir la utopía.





La utopía, concebida como lo que todo está bien, desde un humanismo idealista muy propio de Tomás Moro, él mismo víctima de lo contrario, al morir decapitado; pero es bueno pensar con optimismo, a pesar de este hecho del siglo XVI. Moro ideó un lugar perfecto, el mundo feliz. Y no es sólo idealismo por cierto, hoy mismo pensamos que la aspiración de vivir una vida digna y plena, ser feliz, y pensarnos en un mundo diferente, es legítima.





La humanidad ha construido diversas formas de organización comunitaria y social, normas, leyes, el estado; ha luchado contra la esclavitud, reconocido que los derechos de todas las personas, son derechos humanos. Ha repensado las transiciones en cada etapa para ir incorporando a los grupos sociales irregulares y en situación de vulnerabilidad, excluidos, marginados, discriminados y discriminadas, a un estadio de protección integral. La humanidad ha enfrentado cosas muy malas. Sobreviviendo guerras mundiales, genocidios, malos gobiernos, autoritarismos, dictaduras. Cada pueblo tiene su historia y en alguna etapa ha sido tremenda. Hoy mismo, la pandemia.





Pero estamos empezando el año y se vale pensar que las niñas y los niños son felices desde ahora, no importan si nacen en Afganistán, en Corea del Norte, o en la Huasteca; lo merecen, es su derecho. Ríen, gozan el baño diario, tienen ropa limpia y una cama acogedora. No padecen hambre, o frío en sus noches, no se duermen en la escuela, y sobretodo si enferman, tienen toda la atención médica y tratamientos para su recuperación. Las niñas pueden caminar por cualquier calle o poblado, en el día o por la noche y no correrán ningún peligro. Las niñas y los niños son lo que quieren ser. Concretan su proyecto de vida. Todo está diseñado y construido para fomentar y promover el libre desarrollo de su personalidad.





Se pensaría como algo muy lejano que quizá hubo días en que corrieron un peligro inminente al estar cerca de un pederasta. O que tuvieron una vida terrible de maltratos en su espacio familiar como el peor lugar para su seguridad. El mundo según George Orwell queda sepultado por el optimismo utópico.





Como cada principio de año, acabamos de dejar el anterior lanzando las buenas vibras a todo mundo. Feliz año 2022. Nos vemos en las batallas por la Igualdad Sustantiva donde las niñas y los niños aún esperan que les cumplamos con el ejercicio de sus derechos porque lo que existe lo hemos construido -y destruido- nosotros, algunos con mayor responsabilidad, pero igualmente hemos puesto nuestro granito de arena y cemento, o el hollín del petróleo y el carbón de origen fósil. Les hemos contaminado todo, ríos, playas, mares; tierra, aire, basura en el espacio alrededor de La Tierra.





Conviene recordar que desde diversos foros internacionales se refrenda el llamado de atención para que los gobiernos de todo el mundo se tomen en serio cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU hacia los próximos 8 años: al 2030. Hablarles a las niñas y niños de que otro mundo es posible, donde no se vean obligados a marchar apenas con lo que traen puesto hacia lugares inhóspitos donde son perseguidos y violentados es un reto. Así que a trabajar para perseguir la utopía, como lo que todavía no es. Feliz 2022.