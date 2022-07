2022, alborotando al gallinero

“El que se mueve no sale en la foto” decía Fidel Velázquez, líder de la CTM, y era un principio priísta, de cara a la sucesión presidencial. Pero diversas herramientas de Comunicación Política en las últimas semanas han refutado esta máxima; como las bardas en algunas colonias de la CDMX con la leyenda: “Para que siga la transformación, #EsClaudia”; mensajes en Twitter de la cuenta de @m_ebrard “5515025360 mi what's up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!!”; la presencia de Adán Augusto López, capitán de Bucareli, en diversos estados del país; y entrevistas del Senador Monreal donde señala: “Ha mencionado (refiriéndose a AMLO) 148 veces a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum cerca de 100 y a mí tres veces, dos de ellas negativa”. Los actos políticos de las corcholatas de Morena parecen de 2024 y no de este año, por lo que se ha modificado la frase del líder cetemista, a el que no se mueve no sale en la foto.

Hay cuatro preguntas a estos ejercicios de propaganda: 1.- ¿Son actos anticipados de precampaña?, De acuerdo con el artículo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Estas acciones son “las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”. Los suspirantes pueden estar tranquilos ya que, a pesar de lo anterior, la Comisión de Quejas del INE determinó que los funcionarios de Morena “no han cometido ninguna violación al proceso electoral como alegaron los partidos de oposición”.

2.- ¿Sirven o no estos mensajes políticos para permear en la población?, algunas encuestas han preguntado si ¿Ha escuchado sobre algún acto de campaña política con mítines, conferencias, spots en medios de información de algún candidato que busque participar en las elecciones presidenciales de 2024? Más de ocho de cada 10 no los ha percibido. En otras palabras, la presunta idea de que hay actos anticipados de campaña, solo ha alborotado el gallinero del círculo rojo, pero no ha llegado a la población.

La tercera pregunta es ¿Desde su punto de vista es correcto o incorrecto que un funcionario solicite días para apoyar estas actividades?, casi siete de cada 10 considera que es incorrecto. Y la cuarta es si ¿Considera que las participaciones de la jefa de Gobierno, en eventos políticos en otros estados, son actos anticipados de campaña o son solo muestras de apoyo entre militantes?, casi cinco de cada 10 opina que la participación de funcionarios en eventos son muestras de apoyo entre militantes a Morena.

Por último, el 74 por ciento opina que deben sancionar a los funcionarios que realizan estos actos. Pero más allá de la discusión de la legalidad o no, estos datos deberían de preocupar y ocupar a la oposición, ya que Morena tiene 15 millones de votos duros como resultado de la revocación de mandato del presidente. De ahí para arriba o para abajo, será lo que puedan sumar con sus guantes alguno de los suspirantes que, desde ahora, se mueven para que sus mensajes permeen en la población y puedan salir no solo en las fotos de campaña, sino en las de Palacio Nacional. Y recordemos que lo que no cambia es la frase de don Plutarco Elías Calles: “En el gallinero de la política, la gallina más alabada no es la que pone el mejor huevo sino la que mejor sabe cacaraquearlo".

Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM. Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco