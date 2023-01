2023: La incertidumbre

Abrigamos muchos prejuicios si no dudamos, alguna vez, de todo en lo que hallemos la menor sospecha de incertidumbre.

René Descartes





El presente año es la plataforma de lanzamiento para la elección presidencial. Los ingredientes están a la vista y pueden ser definitorios. Las elecciones de Coahuila y especialmente del Estado de México, podrían dar mayores elementos para configurar un posible diagnóstico.

Para un análisis contextual de lo que viene no debemos perder de vista la estrategia que ha implementado López Obrador desde el día uno de su administración. El pilar de su política comunicativa es responsabilizar al pasado de todos los males del país para presentarse como un gran reformista que eliminaría privilegios, llegando al absurdo teórico y conceptual de “decretar” el fin del neoliberalismo.

Esta táctica le ha dado resultado en algunos segmentos sociales fanatizados, muchos de ellos beneficiados por las “aspirinas” sociales que ha repartido masivamente. La riña cotidiana de AMLO con voces y plumas discrepantes le ha permitido exorcizar el fracaso de sus principales políticas públicas, las cuales se quedaron en simples promesas de campaña.

El desastre en salud, en seguridad pública y el mediocre crecimiento económico, sintetizan el principal trinomio de un gobierno que arribó al poder con un alto volumen de votos y con grandes expectativas. No obstante estos resultados, el inquilino de Palacio los ha convertido en triunfos, pretextando al etéreo pasado y su aliada preferida: la pandemia. Con esa narrativa ha navegado con éxito en algunos sondeos.

Después de obtener 22 gubernaturas, apropiarse de fideicomisos, dilapidar el fondo de estabilización, convertir San Lázaro en una oficialía de partes, debilitar al INE, militarizar todo y desplegar una política de persecución (vía el SAT y la UIF) contra quien asoma algún signo de disidencia, el tabasqueño camina triunfal para imponer a su incondicional en 2024.

Sin embargo, las condiciones económicas nacionales e internacionales que se avecinan no favorecen los planes hegemónicos del obradorismo. Por supuesto, no basta que las condiciones “objetivas” sean adversas. En tanto no haya una fuerza política que le dispute la credibilidad de las masas a López Obrador, éste se puede salir con la suya y heredar un gobierno persecutor e incapaz de enfrentar la desigualdad social y la concentración del ingreso.

No olvidemos que AMLO prometió combatir a la “mafia del poder” y lejos de ello, la convirtió en su asesora y la hizo aún más rica. Aplicó, lo que llama Adolfo Gilly, el “Neoliberalismo social”. Así las cosas, no se vislumbra cambio alguno, al menos que se construya otra correlación de fuerzas. Esa es la gran incertidumbre.

