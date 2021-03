Así como el siglo XX quedó marcado por la revolución, el XXI será recordado como el siglo en que las mujeres alcanzamos todos nuestros derechos a través de un movimiento social que transformó a México.

Las mujeres hemos ido ganando terreno en la conquista de nuestros derechos hasta llegar a la paridad en todos los cargos, incluídos las gubernaturas y cada vez son más los grupos organizados de mujeres que luchan por erradicar la violencia de nuestra sociedad.





En días pasados el colectivo 50+1 al que me siento honrada de pertenecer, convocó a líderes de distintas fuerzas políticas del país para suscribir un acuerdo por la democracia paritaria en México.





Este acuerdo busca garantizar a la ciudadanía pero sobre todo a las mujeres que participan en el proceso electoral de este año, el libre ejercicio de sus derechos, erradicar la violencia política de género e impulsar que cada día más mujeres puedan acceder a cargos de elección popular en igualdad de oportunidades.





Las mujeres siempre hemos sido un motor que impulsa no solo a nuestras familias sino a la sociedad, sin embargo, cuando nos organizamos, podemos transformar aquello que antes pensábamos imposible, por ello es importante seguir generando espacios de diálogo y discusión como 50+1, así como no dejar de levantar la voz para exigir nuestros derechos, porque la libertad es indispensable para la democracia y una democracia sin igualdad, no existe.

