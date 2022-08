5,255 razones por las que no alcanza el dinero

Lamentablemente intentar distribuir el ingreso personal o familiar y hacer que alcance para todo, resulta complicado; eso sin contar que muchas veces surgen imprevistos que deben cumplirse. Escuchar testimonios en diversas partes de la ciudad, hace concluir que, sin importar la causa, es difícil distribuir el dinero entre todos los gastos y necesidades de un hogar, y que alcance para todo; aunque sea más de una persona quien aporte al ingreso total.

Hay que aclarar que ese dato no es sólo percepción, lamentablemente es la realidad que hoy enfrentamos, y a la que muchos jóvenes no están acostumbrados, ya que no se habían presentado condiciones similares, desde el año 2001.

Más de 6 años han pasado desde el 28 de enero de 2016, cuando se decretó la separación del salario mínimo del monto base para el pago de multas, créditos o sanciones y reparación de daños en todo el país; lo que permitiría incrementar libremente el ingreso de todas las personas, dejando de afectar en la misma medida a los otros conceptos.

Sin embargo, aunque se reportan datos de un aumento aproximadamente del 70% en el salario mínimo en estos 6 años, hoy enfrentamos incertidumbre económica, pues según cifras del INEGI, en mayo de 2022 la inflación alcanzó un nuevo récord.

Al hacer esa medición, se consideran cifras anuales del 7.68%, pero siguiendo los datos quincenales del INEGI, la inflación es aún mayor; tan sólo en la primera quincena del pasado mes de julio, se acumuló una inflación del 14.35% sólo en productos de alimentos; causando daño directo y la frustración por no poder satisfacer sus necesidades, está en las millones de familias mexicanas.

El dinero de cada persona ya no puede distribuirse ni siquiera entre lo básico que hace 6 meses sí alcanzaba, ahora literalmente ¡no alcanza para nada!. Eso nos recuerda la sátira canción “Peso sobre Peso” del conocido compositor Chava Flores, dejando dos pesos a la Bartola para cubrir los gastos de la casa y para ahorrar.

Lo grave es que esa composición, refleja la misma realidad 7 décadas después; es más, me atrevería a decir que la situación es peor, ahora en muchos hogares son dos o más personas quienes tienen ingreso, y aun así hay enfrentan carencias y aumento de precios día con día; mientras que el salario incrementa sólo una vez al año, para quienes tienen esa oportunidad, pues las personas no asalariadas ven su dinero desvanecerse de las manos.

Podría hablar de las 5,255 razones por las que no alcanza el dinero actualmente, pero no hay más ejemplo, que pasar de 18 a 22 pesos en promedio por un kilo de tortillas; de 35 a 50 pesos por un kilo de huevo; de 23 a 27 pesos por un kilo de arroz; o de 120 a 170 pesos el kilo de carne de res, que junto con otros productos de canasta básica de alimentos, sumó 17.1% según el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El ingreso y la economía nacional al garete, ante la pasividad de un Gobierno y un Presidente que en vez de actuar antes que sea demasiado tarde, decide pelear contra la propia ciudadanía, para realizar construcciones faraónicas como un aeropuerto y un tren, pues ha fijado esos temas como las prioridades de la 4T.

Ya olvidó su discurso: “Por el bien de todos, primero los pobres” y su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde prometió sacar de la pobreza a 4 millones de personas cada año desde esa fecha y hasta el final de su mandato. Esperamos que no se le pase el tren, por que quedan sólo 2 años, y en vez de restar, va sumando personas a la pobreza.

Hoy pueden ser los 2 pesos, podemos sumar 2,000; incluso pueden ser los 5,255 pesos que representan el salario mínimo mensual para este año, y aun así, en pleno agosto de 2022, no es posible satisfacer con ese ingreso las necesidades básicas de un hogar.