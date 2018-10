68 formas de pensar la democracia

¿Qué implica decir que México es una nación multicultural, o reconocer que somos un país que se sustenta en sus pueblos y comunidades indígenas? ¿Cuál es el sentido político de estas frases que cada vez son más frecuentes en foros y tribunas?



Lo cuestiono porque el discurso a veces no se reflexiona; se vuelve protocolo y no se comprende que veces, la realidad está desfasada de la retórica. Por eso, algunos no entienden que a la diversidad hay que reconocerla no sólo para nombrarla, mucho menos para asimilarla, sino para que a partir de ella, los márgenes de lo político se engrandezcan.



Márgenes que muchas veces se cerraron para algunos: para las minorías, para quienes la historia de México volvió los condenados, para los que unos entendieron como el botín electoral, para los que otros pensaron en asistir y no en reconocer derecho alguno.



Con ello, 68 formas de pensar la vida pública del país quedaron excluidas. Sin embargo, hoy, a partir de un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se pretende reivindicar esa realidad y por fin escuchar a los más desfavorecidos que a pesar de ello, resisten.

No hay que olvidarlo: la población indígena de México ha enfrentado condiciones adversas para su desarrollo y para el ejercicio pleno de sus derechos. Por eso, la pobreza, la marginación y la discriminación, son fenómenos que duelen y lastiman pero que no sorprenden,¿por qué no? Porque esa, por muy dura que sea, es la realidad que viven las minorías en México.



Así pues, hoy, de acuerdo al INEGI, 7 de cada 10 indígenas se encuentran viviendo en la pobreza; el 64.4% de los niños indígenas entre 3 y 5 años no asiste a la escuela y un 23 por ciento de hablantes de lenguas originarias son analfabetas. Asimismo, 18 millones de indígenas sufren algún tipo de discriminación debido a su vestimenta, idioma o sus “costumbres”.



Es claro, nuestro país tiene una deuda social muy grande que parte de priorizar mal, que parte de no atender las causas reales e históricas de la desigualdad, fortalecidas cuando se pensó más en el voto que en la dignidad humana, cuando la pobreza se hizo negocio.

Por eso hoy, es hora de que el silencio que alguna vez tuvo que taparse el rostro, tenga voz. Es momento para que los ofendidos, a pesar de lo tardío, tengan la posibilidad de enunciar sus dolores y sus malestares, de participar en el diagnóstico, de estar presentes en la operación. Sólo así, nunca sin ellos, será como pueda pasarse de la asistencia, a la real transformación de las vidas que se asocian a todo lo injusto que puede ocurrir en un país que paradójicamente, se caracteriza por su riqueza.

Dichas reivindicaciones, serán encauzadas a través de consultas que se llevaran a cabo a lo largo del territorio nacional, en donde se escuchará la voz de todos los pueblos- para que con ello, la construcción del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sea intercultural, plural y legitima. Para que el sentir de los pueblos indígenas, sea ley.



Ya lo dijo el peruano José María Arguedas “En la medida que el ámbito indígena se difunda y colore a otros grupos y realidades; en la medida que se proyecte sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses, se adquirirá el frescor rudo de una esperanza inédita, y la sabiduría absorta de quien empieza a reconocer su fortaleza.”



La política debe ser el espacio para que la justicia se haga presente. La política de hoy en México, deberá ser la que haga posible pensar la Democracia desde otras 68 perspectivas.