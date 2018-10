68/50: la impronta militar

A mis viejos Maestros



De Marxismo

No los puedo entender,

Unos están en la cárcel

Otros Están en el poder

Desconcierto, Efraín Huerta





Por Luis Felipe Cangas

México tiene una peculiar historia de transformaciones que le han dado vida como nación. Desde el surgimiento de las razas epónimas hemos vivido eventos trágicos marcados por la violencia. De las guerras entre pueblos ancestrales, la conquista española, los incesantes conflictos entre bandos rivales que luchaban por el poder de acuerdo con su concepción doctrinaria; la lucha por la Independencia; el proceso de la Reforma; la Revolución de principios del siglo XX; los movimientos sociales de mediados del mismo siglo, la conformación de organizaciones disruptivas y clandestinas y la rebelión zapatista de los 90.



Cada una contribuyó de una u otra forma en la transformación del país, en la búsqueda de libertades y justicia.

Hoy se conmemora el cincuentenario de los movimientos sociales de 1968, y decimos movimientos en plural, porque como lo afirma Sergio Zermeño fue “la matriz de la acción social de los mexicanos”1, no solo fue una movilización estudiantil sino que la acción gubernamental hizo converger una alianza social (estudiantes, profesores, investigadores, intelectuales, clase media, obreros e incluso autoridades como el rector Barrios Sierra) contra el autoritarismo, en contra de un modelo político agotado que abrió cauce a la manifestación popular, básicamente contra el orden establecido, el sistema político cerrado y monopolizador de la representación exigiendo democracia.

El 68 como históricamente se ha referido a esa expresión antisistema, tiene mucho de verdad, pero también en el imaginario colectivo hay mucho de mito y de conseja popular. Los hechos ahí están, la historia está documentada con evidencias gráficas, audiovisuales y testimoniales. Existen una pléyade de opiniones de lo que fue, de lo que dicen que fue, de lo que creen que fue. Hoy existe una caterva que esgrime ser los herederos del movimiento, cuando ni siquiera habían nacido, hay hijos del 68, hasta los nietos del 68 como le escuche decir a una adolescente en la marcha del silencio que se llevó a cabo recientemente.

Los movimientos del 68 muestran con claridad la compleja y brutal relación entre el gobierno y la sociedad en la historia de nuestro país. En esa relación salta a la vista un actor que han estado presente en todo el camino evolutivo nacional. Nos referimos al Ejército, que jugó un papel determinante en los hechos acontecidos en esa época.



La evidencia ahí está, no podemos alegar lo contrario. Integrantes del Ejército participaron en la contención y el control de los manifestantes en aquellas jornadas que enmarcan los movimientos del 68. Su actuar ha sido objeto de recriminación, pero también de reconocimiento, dado que, para algunos analistas sin la intervención del ejército, el país podría a ver entrado en una espiral de violencia por el descontento social que prevalecía, aunado a la influencia ideológica extrajera que estaba presente. Resulta relevante la información pública que existe sobre la Operación Galeana; así como el papel que jugó en la “Conexión Americana”, el Embajador Fulton Freeman, representante del gobierno de los Estados Unidos y la participación de agencias norteamericanas en el conflicto, lo que motivo una respuesta institucional del Secretario de la Defensa de México2.



Para el ejército, el 68 es un parteaguas fundamental en su evolución y modernización, no es nuestro objetivo adjetivar o calificar su participación. La institución de las fuerzas armadas cumplió su mandato legal, acatando las instrucciones del orden civil al que están sujetos por disposición constitucional posterior a la Revolución3.

Cabe destacar que muchos de los participantes en los movimientos del 68 eligieron la vía institucional; otros en cambio, optaron por la clandestinidad, la radicalización y la disrupción alentando la guerrilla como el camino para exigir sus demandas o luchar contra el gobierno.



Posterior a los movimientos sociales que se dieron en el país, el Ejército a pesar de la impronta que le dejó el 68, siguió cumpliendo las misiones que por ley tiene: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.



Y hacemos referencia al camino de algunos liderazgos del 68 y al cumplimiento de las misiones del Ejército, porque en los siguientes años, se presentó una mayor participación a las Fuerzas Armadas en las campañas de erradicación de cultivos de marihuana. Incluso antes en 1966, se aplica el Plan Cánador, en los 70´s se aplica la Operación Cóndor, para la destrucción de los plantíos ilícitos en el Triángulo Dorado, la captura de narcotraficantes y restaurar la seguridad pública; lo que algunos escritores aseveran tuvo una motivación política en contra de los movimientos guerrilleros y de los grupos inconformes derivados del 68.

El modelo de seguridad se concentró en una lógica de control social. Se quiebra el binomio sociedad-autoridad. La proximidad social queda expuesta por su debilidad. De ahí se deriva la necesidad de que el Ejército ocupe posiciones y actúe en funciones de seguridad pública que son responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el ámbito civil.

La labor del Ejército en el combate a la criminalidad le ha llevado varias décadas de trabajo en coadyuvancia a la autoridad civil; hace algunos años la mayoría de los secretarios de seguridad pública en los estados eran militares.

La relación cívico-militar a pesar de lo que señalan algunos participantes del 68, no se fracturó, al contrario. Un ejemplo de ello lo demuestra el Plan DN-III-E de Auxilio a la Población Civil en casos de Desastres, que ésta en operación desde 1966, y que se ha convertido, en uno de iconos de la participación militar en relación con el ciudadano, creando un vínculo de solidaridad y confianza.



Dentro del proceso de evolución del Ejército México, no se puede soslayar el tema de género, el Ejército ha tenido una de las mayores transformaciones, dado que desde el año 2000 las mujeres realizan de manera voluntaria su servicio militar. Se mejoran las prestaciones para las mujeres y se crean diversos organismos con perspectiva de género como el Observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres; adicionalmente se planteó que al final de la administración estén dadas de alta alrededor de 25 mil mujeres más en la plantilla militar.

Existe una instancia en la orgánica del Ejército que vigila el cumplimiento al mandato constitucional de velar y tutelar los derechos humanos. Una de las materias más sensibles en el actuar castrense es el uso proporcional de la fuerza y el uso de su fuerza letal, por ello es obligado atender a las víctimas por conducto del área de Derechos Humanos de la SEDENA.

Lo urbano no es terreno propicio para las operaciones militares, la letalidad es proporcional a la capacidad o poder de fuego. En ese rubro México ocupa el lugar 33 a nivel mundial y 4 en el continente4. De ahí quizás la importancia de otorgar un andamiaje jurídico para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, interior y nacional.

Solo en el tema de seguridad nacional, la trascendencia del Ejército es nodal, no solo al defender la integridad, independencia y soberanía de la Nación, sino que también se protege de cualquier riesgo la seguridad de la Nación al dotar de seguridad a casi 200 instalaciones estratégicas del país.

Con todo esto, se observa que el Ejército mexicano no se quedó anclado al 68. Su impronta dejó un legado de transformación, evolución y mejora al interior de las fuerzas armadas y su vínculo con la sociedad. Por ello, es una de las instituciones con mayor confianza en las diversas mediciones que se realizan.

Las Fuerzas Armadas en su conjunto han sido determinante en la historia nacional. Los militares fueron actores principales de la fundación del Estado, alentaron la vida constitucional, la institucionalización del poder, con el civilismo se continua con el proceso de desmovilización de los herederos de la Revolución. Hoy se cuenta con un Proyecto para el desarrollo Militar al 2030, que abarca los ámbitos legal, presupuestario, de infraestructura, de imagen institucional, de protección y vigilancia del territorio nacional, de inteligencia y ciberespacio, fortalecimiento de los recursos humanos, adiestramiento, educación y doctrina militar.



A 50 años del 68 varios de sus participantes, como lo aseveró Efraín Huerta, detentan el poder. Ocupan espacios políticos desde los cuales seguramente harán realidad sus añejas exigencias de libertad, justicia y democracia.



Sí como reza la consigna: el 68 no se olvida, no olvidemos que no debe ser motivo de fractura; por el contrario, es un símbolo de la fortaleza de la sociedad y de las instituciones. Porque el 68, abrió las puertas para el desarrollo político y democráticode México.

1. Zermeño aborda el movimiento del 68, aduciendo que no se puede entender sin la alianza con otros sectores de la sociedad. Con la convocatoria a campesinos, obreros, amas de casa, profesionistas, el movimientos derivo en la “la matriz de la acción social de los mexicanos”.

2.La información de la Operación Galeana o Destacamento Militar Galeana, se puede consultar en los archivos desclasificados que ya tienen acceso al público en el Archivo General de la Nación.

3. El articulo 89, fracción VI; obliga al Titular del Poder Ejecutivo Federal a preservar la seguridad nacional y lo faculta para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente para velar por la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.

4. De conformidad con los datos que reporta el ranking del Global Firepower 2017.