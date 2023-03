A cuatro años de formar parte del INAI

por Josefina Román Vergara





El 21 de marzo del año 2019 asumí un gran privilegio y responsabilidad, el Senado de la República, había dado su voto de confianza para que, una servidora integrara el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, órgano autónomo cabeza del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales y máximo garante de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales en nuestro país.

A cuatro años del inicio de esta gran encomienda, continúo conformando el colegiado que, con rostro humano, da vida al INAI, teniendo una participación que hoy me deja rememorar que el trabajo no ha sido fácil, pero el trayecto de vivir con honor la responsabilidad de ser Comisionada del INAI, me impregna en la circunstancia de tener claro y en todo momento que, la mejor manera de enaltecer el cargo es, ¡garantizar sirviendo y servir garantizando!

La fórmula anterior, irrestricta e infalible para quienes honramos el trabajo en colegiado, la función pública, el diálogo y la construcción de acuerdos, me ha colocado en ese espacio donde se debe encontrar el equilibrio humano, profesional y ético para hacer realidad, el derecho de acceder la información y el derecho a la privacidad. Así, en mi caminar, junto a mis compañeras y compañeros de Pleno y junto al equipo INAI, he podido incidir, proponer, apoyar y crear, distintas medidas y herramientas de fortalecimiento de dos de los derechos base para el bien ser y bien estar de la sociedad.

Los foros de promoción y socialización de los dos derechos fundamentales han estado presentes, destacando la institucionalización del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información y las jornadas institucionales de la Ruta de la Privacidad.

La participación en la esfera internacional desde los colegiados mundiales y latinoamericanos con GPA, ICIC, RIPDP, ALA, entre otros.

La constante resolución de los distintos recursos tanto en acceso como protección de datos, que representan un desafío jurídico y de control convencional e interpretación conforme, para el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo seis y dieciséis constitucionales, sin perder de vista que trabajamos por el logro de una sociedad más justa, inclusiva, informada y participativa.

Continuaré buscando las mejores respuestas, pero también formulando preguntas que permitan abonar a la mejora continua; proponiendo día con día, bajo la cosmovisión de servir con la responsabilidad, el culturizar de manera sustentable y sostenible, la consolidación de la transparencia, el acceso a la información, la privacidad, la protección de los datos personales, el gobierno abierto y la gestión documental, siempre colocando en el centro y no fallando a la confianza de las mexicanas y los mexicanos. #Vivamos con honor.





Comisionada del INAI

@JosefinaRomanV