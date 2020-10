¡A debatir Mario!

Dispuesto: La República, obra más influyente de Platón muestra que 300 años antes de Cristo se veía la necesidad de evaluar a los futuros gobernantes y militares para garantizar la selección de los mejores desde el punto de vista moral. En esa línea se pronunció el virtual presidente de Morena, Porfirio Muñoz Ledo (PML). Recordó a Enrique Bonete quien en su obra Poder Político: Límites y Corrupción examina la ética del poder en los distintos periodos históricos como el actual de Morena.

SOS: Como Enrique Dussel, criticó la instauración de espacios políticos sin principios ni solidaridad y carentes de la necesidad de recuperar la política en el sentido noble y serio del término. Así como, con Max Weber, Hans Jonas o dosis de Immanuel Kant y declarándose listo para debatir con altura de miras frente a Mario Delgado.

Reglas: El INE precisó “a diferencia de una votación donde el sufragio hace la disimilitud, la encuesta no tiene un universo completo”. El 2 y 8 octubre se realizaron 4 mil 783 entrevistas efectivas que arrojaron para PML límite inferior 23.48 y límite superior 27.19 y a favor de Mario Delgado Carrillo (MDC) 23.56 y 27.03. Los resultados establecen un .05 de diferencia en estimaciones de ambos candidatos.

MDC: Lo abordamos en 2012 ¿por qué fue este año al Foro Económico de Davos? Me reconocieron por logros profesionales, compromiso social". Seleccionado entre cinco mil candidatos de 65 países.

Canal Congreso: El ex senador MDC asistió junto con su similar albiazul y paisano Jorge Luis Preciado a Parlamento y Diplomacia en el cual ofrecieron un espacio para las 762 Federaciones de Clubes de Mexicanos en EU y posteriormente con su similar PRI, Héctor Yunes y PAN Juan Carlos Romero Hicks quienes ofrecieron continuidad a la iniciativa del Galardón al Migrante Solidario entregado en 2011 y 2013 por el ex alcalde de Los Ángeles y el ex gobernador de Nuevo México, Antonio Villaraigosa cercanos al aspirante presidencial demócrata Joe Biden y aspirantes en la sucesión de Christopher Landau.

Indagatoria: ¿A qué integrantes del Grupo Hidalgo investigan UIF y FGR por desaparición de 6 mil millones de pesos, además del "donador de títulos" Gerardo Sosa Castelar por "Seguridad Pública y Nacional”, objetivos confidenciales operados por el CISEN y Nuevo Aeropuerto Ciudad México?

Veracruz: Conmocionó el suicidio del ex diputado albiazul Mauricio Duck Núñez quien, según dos legisladores de Morena, conoció "los modos" para la construcción de las Ciudades Judiciales por 800 millones en el bienio 2016-2018 que involucraron al operador y dos ex magistrados beneficiados con el Fondo Auxiliar…SMSEM: Gran respuesta al programa de capacitación a través de YouTube con 183 mil visitas durante la Semana de Conferencias Virtuales.