A dos años del triunfo de la democracia, la esperanza de millones de mexicanos en el proyecto transformador sigue más vivo que nunca: el honor de estar con Obrador se sigue coreando cada vez con más fuerza.

Andrés Manuel es un presidente que ha cumplido 90 de los 100 compromisos asumidos en campaña y caminando al lado del proyecto transformador estamos los legisladores que asumimos la responsabilidad que nos toca. Construir el andamiaje legislativo que sustenta el marco legal de todos los cambios. Recientemente se aprobó en el senado lo relativo al fuero presidencial, y a partir de ahora- y en un acto de profundo combate real a la impunidad y la corrupción- el propio presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, delitos electorales y todos los que ameriten prisión preventiva oficiosa. Nunca más casos como los de los prianistas presidentes de antaño. A partir de ahora el combate a la corrupción está empezando desde arriba, desde donde deben barrerse las escaleras de la corrupción. No obstante, es una reforma en la que los legisladores hemos querido ser cuidadosos, porque si bien es cierto que AMLO es el presidente más honesto de la historia reciente de nuestro país, también es cierto que ha sido el presidente más atacado en los últimos 100 años. La oposición ha querido aprovechar todo a su alcance para obstaculizar nuestro proyecto. Pero en todo ha fallado. En su afán contra nuestro presidente también fallarán. Dejaremos sentadas las bases de la 4a transformación. Sin duda alguna.

Otros compromisos del gobierno morenista, están en proceso. Seguimos avanzado con paso firme hacia la construcción de la refinería, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el aeropuerto Felipe Ángeles.

Es necesario precisar que no se trata simplemente de un catálogo de compromisos aislados o impuesto por la ocurrencia, sino que estamos en un momento histórico de un cambio radical de un sistema político y económico neoliberal, a un viraje de 180 grados, de un gobierno que buscaba oportunidades para sus amigos, corruptocrata a más no poder, creador de dadivas y cómplices, a un estado que garantiza derechos para todos, que combate la corrupción y vela por la población más vulnerable y sobre todo que busca el desarrollo y la pacificación del país.

El presidente se comprometió a pacificar México, y está trabajando todos los días con reuniones desde las 6 de mañana con el gabinete de seguridad, pero también cambiando la estrategia. Hoy con la Guardia Nacional se modifica el paradigma de la seguridad, de la guerra y el exterminio, y se pasa a la seguridad de las personas, el respeto a los derechos humanos, con militares capacitados que bajo las ordenes de mandos civiles, combaten la inseguridad. Pero el verdadero fondo del problema se resuelve desde sus causas, con programas como Jóvenes construyendo el futuro, becas y apoyos sociales así como las Universidades Benito Juárez, y muchos otros programas para el bienestar de quienes más lo necesitan. Se está construyendo la posibilidad de un futuro mejor para todos. A los campesinos se les apoya con fertilizantes, y una vez lograda la cosecha se les compra el producto con precios de garantía y Segalmex se encarga de distribuir la canasta básica; y en el caso de árboles frutales o maderables, se les apoya con el programa sembrando vida, es todo un círculo muy virtuoso.

Se derogó la mal llamada reforma educativa, con una verdadera reforma en donde el eje son los estudiantes y el proceso de aprendizaje, respetando la dignidad de los maestros y el universo laboral de sector educativo.

Por primera vez se ha tipificado como delito la corrupción, sin derecho a fianza, se ha destituido y sancionado a funcionarios públicos deshonestos, con la ONU se firmó un Acuerdo Marco, enfocado a erradicar la corrupción en los procesos de licitación y contratación de obras, se da un impulso a las energías limpias, pero sin la corrupción del pasado.

Como no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, hay una verdadera austeridad en el gobierno, con menores sueldos para los niveles más altos, se consolidaron las compras especialmente en insumos médicos, y con ello se lograron bajar los precios de los medicamentos. Pero sobre todo se ha logrado que los mexicanos tengamos medicinas de la mejor calidad, y no los fraudes de inyectar agua a los niños con cáncer.

Se desaparecieron dependencias que no sólo no daban buenos resultados, si no que eran fuente de derroche y despilfarro. Se eliminó a los intermediarios en los apoyos, los cuales se quedaban hasta con el 40% de los recursos, y ahora se llega casi al 100% a la población más vulnerable.

Esto es un pequeño resumen de lo que diariamente informa el presidente en sus conferencias mañaneras.

Vamos por el camino correcto para reconstruir este país, después de que, por más de ochenta años, priistas y panistas, lo despedazaron para robarse lo que pudieron.

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

