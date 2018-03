A la sombra

“Lo he dicho en otras ocasiones, no voy a caer en ninguna provocación”, respondió López Obrador de las declaraciones de Vargas Llosa. “Es buen escritor, pero es mal político”. Dijo que no se va a enganchar en discusiones, prefiere amor puro y paz.

“Yo lo que quiero es que no vayan a desestabilizar al país”, dijo Andrés Manuel López Obrador a José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Que investiguen a Ana- ya y a Meade, pide el líder de Morena, al ser consultado en Chihuahua sobre las acusaciones que se están lanzando los dos candidatos. “Que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público, la Procuraduría, pero que no pase de ahí. Que no se afecten violentamente”. A qué se refiere: “Que se investigue y se castigue a los responsables, pero que no vayan a desestabilizar al país”. Ahora resulta... Como dice ya sabes quién: Ay nanita... A quien le quieren dar un “dulce” para calmar su enojo y sed de violencia es al senador Carlos Romero Hicks, pues a cambio de que calmara su interés para competir por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República contra Ricardo Anaya, ahora lo lanzaron comocandidato a la diputación por el IV Distrito de su natal Guanajuato. Quien lo conoce sabe que este ofrecimiento no lo dejó nada contento, sobre todo por su experiencia y paso como rector de la Universidad de Guanajuato, director ge- neral del Conacyt y gobernador del mis- mo estado.

Más de 50 representantes del sector privado, gubernamental, social y académico se reunieron esta semana en el Primer Foro de Reciclaje Inclusivo en México. El evento lo encabezó PetStar, de Jaime Cámara, uno de los máximos referentes a nivel mundial en tema de reciclaje. La idea de este encuentro es promover el reconocimiento y la dignificación en la pepena, en un esquema que se conoce como Modelo de Acopio Inclusivo PetStar (MAIP). En México se recupera casi 60% de los envases de PET, por lo que iniciativas de inclusión que otorguen un rol formal a los recuperadores dentro de la cadena de suministro, evitando intermediarios y haciendo posible una Economía Circular, son de suma importancia.

Dicen los que saben que el que debería dar la cara es Luis Videgaray, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues en menos de una semana la relación con Estados Unidos volvió a reventarse, el influyente Washington Post sugiere que es pieza clave en un escándalo que toca las entrañas de la Casa Blanca y las autoridades italianas exigen que aparezcan tres ciudadanos que desaparecieron en Jalisco.