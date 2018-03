Hablando de la relación de México y Estados Unidos. Resulta que a la sombra del huracán que provocó ayer Trump, con lo del acero y aluminio, nos enteramos que la embajadora Roberta Jacob- son se va en mayo. Y nos enteramos por Twitter, pero no piense mal, debe ser por aquello de la diplomacia digital que instrumentó Hillary Clinton cuando era la mandamás del Departamento de Estado.

Mientras el mundo hablaba de represalias, guerra comercial y acciones urgentes contra los aranceles de Trump al acero y aluminio, desde la Secretaría de Economía llegó este mensaje: “El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a fin de dar a conocer la evolución y estado que guardan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”. Eso fue todo...

Tal vez no se han dado cuenta, pero el equipo de Ricardo Anaya sigue suman- do adeptos, a la sombra de la guerra sucia que cada día huele más feo. Parece que a nadie está gustando la estrategia de sus rivales. Damián Zepeda Vidales, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), comenzó ayer a esparcir el mensaje de vuelta en León, Guanajuato, sin ensuciarse las manos: "Cuándo has visto que le peguen a alguien que va en último lugar, nunca en la vida y me- nos en política. Si le pegan a Ricardo es porque le tienen miedo. Es un candidato que está subiendo, vamos a ganar esta elección”. Como dice ya saben quién: Ay nanita...

Los empresarios de Chihuahua, dicen los que saben y estuvieron ahí, le reclamaron directo y sin pena que tenga a sus hijos trabajando en Morena, que haya metido a gente de Elba Esther Gordillo a su equipo, y que le regale por adelantado el fuero a Napoleón Gómez Urrutia. Ya saben quién trató de responder lo más tranquilo que pudo: “No voy a cuestionar a nadie, esto no es de buenos y de malos, no voy a caer en el maniqueísmo”. Andrés Manuel López Obrador agregó: “Mis hijos están ayudando porque estamos en un proceso de transformación, es como una revolución, guardadas las proporciones”. Pero nos cuentan que no convenció y que ooootra vez faltaron los pesos pesados de los negocios en su comida, igual que sucedió en Monterrey y en Chiapas.