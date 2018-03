Hablando de Andrés Manuel López Obrador, el puntero según las encuestas que se han hecho públicas, nos cuenta que no tiene ningún pleito con los empresarios, que está muy bien con ellos y que lo que seguirá haciendo, es no provocarlos. Ensalmarlos, dice.



“Fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, y no hubo caos”, recuerda AMLO ante los cuestionamientos. Le preguntan los reporteros por el caos que algunos analistas financieros, como los de Cititgroup, esperan que se desate en este país si llega a ser presidente.

“Las calificadoras financieras internacionales, calificaron la administración y la deuda en la Ciudad de México, en el tiempo que fui jefe de gobierno, con triple A. Las más importantes calificadoras del medio financiero mundial. Hubo inversión extranjera como nunca en la ciudad”, nos explica a la sombra de las críticas Andrés Manuel. “No tuve ningún problema, con nadie”.

Vaya zafarrancho se armó el pasado miércoles en la delegación de Profeco Guerrero, encabezada por Saúl Montúfar Mendoza, cuando el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio



El agua no cuesta igual

“Se vio mucho, se vio mucho, por algo será”, dijo ayer Andrés Manuel López Obrador del video que circuló en redes, conocido como “La niña bien”. Dicen los que saben que es parte de su campaña, pero él asegura que no son los de Morena los que están detrás de la campaña digital de este contagioso producto de comunicación.



(Fecanaco), Alejandro Martínez Sidney, se presentó a interponer una denuncia, la cual no fue recibida debido a que ya había prescrito el hecho, por lo que estalló en amenazas de bloqueos como suele hacerlo, escudándose en su cargo de representante empresarial y como tesorero del Partido Acción Nacional.



Lo cierto es, que entre los empresarios formales de Acapulco sus acciones y manejos poco ortodoxos no son bien vistos, por lo que agradecen que no sea el candidato del Frente Ciudadano por Guerrero (PAN, PRD y MC) para la alcaldía del puerto, ya que Acción Nacional decidió no abanderarlo por las desventajas que representa la imagen del personaje para su candidato Ricardo Anaya.

Esta semana las autoridades detuvieron en Baja California a tres pescadores, entre ellos un menor de edad, por supuestamente realizar pesca ilegal. Ante esta situación, al interior del sector preocupa que la Conapesca de Mario Aguilar, no apoye a los trabajadores del gremio y mucho menos al menor detenido, de entrada con su respaldo y la investigación de los hechos.