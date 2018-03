Hablando de Estados Unidos, resulta que mucho ruido hizo otra vez el yerno de Trump este fin de semana en los altos círculos políticos, luego de que Mark Landler escribiera en The New York Times que Jared Kushner está reparando la relación con México. Por ejemplo, asegura que ha influido en el presidente de Estados Unidos a tal grado que ya no repetirá que nuestro país debe pagar por el muro. Y que también gracias a este joven de 37 años, el arancel a aluminio y acero ya no es un problema que debe resolver Ildefonso Guajardo.

Ya encarrerados tocamos el tema. Roberta Jacobson, la todavía embajadora de Estados Unidos en México, se sorprende cuando le preguntamos por un rumor que circula en algunos comederos políticos de esta ciudad. ¿Es cierto que se va con un candidato a la Presidencia a trabajar tras su renuncia? “No”, dice sonriente. “No, no, no, no… ni tampoco creo que eso sería útil para los candidatos. Eso no he oído”.

Su equipo cercano estalla en risas al abordar el tema de Jacobson operando en las campañas mexicanas. “Cualquier candidato que tiene como asesor a la ex embajadora, eso no ayuda, ni en Estados Unidos, ni en México. Tampoco, bueno yo nunca he conversado con nadie sobre eso e imagino que nadie me va a preguntar”, asegura la diplomática.

Se va triste, pero asegura que contenta, el próximo 5 de mayo. Cuando la cuestionamos por los logros que deja, a la sombra de su despedida oficial, entra a un tema interesante, y más con todo este escándalo de espionaje que nos rodea. “La cooperación es realmente fuerte, pero más que todo, en el área de seguridad, donde vemos que los retos son todavía enormes, enormes, y no podemos negarlo”.

Roberta Jacobson revela que el trabajo cotidiano entre las dependencias policiacas, principalmente, realmente es muy fluido. “Yo creo que eso ha resultado en operativos aquí, operaciones, que han estado más basadas en inteligencia”.

La embajadora habla de los decomisos de Sedena, de cocaína o heroína. Secretaría de Marina también dio fuertes golpes, la cita en otros operativos de captura de drogas históricos. Y le entrega una reflexión a los que buscan herramientas cibernéticas y de espionaje: “Esas son cosas que no son por casualidad”. Antes había esfuerzos, asegura, pero no estaban tan enfocados en información.

Sobre el poder de Jared Kushner y la reunión, Roberta reflexiona: “Nunca, yo no creo que… nunca en mi carrera dejé de participar en una reunión por enojo o algo así. Claro que yo estaba en contacto con la oficina antes y después”.