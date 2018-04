“No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir”, escribió el aspirante de la coalición Todos por México a su cuenta de Twitter desde Culiacán, Sinaloa.



José Antonio Meade insiste con su debate, le da picones a sus rivales, pero ellos como que no le siguen el juego. Muy como para no dejar, Ricardo Anaya dice que no lo quiere ofender: “pero lo debo decir con transparencia, el debate será fundamentalmente con Andrés Manuel López Obrador, no le veo mucho caso debatir con quien va en tercer lugar y con quien francamente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar”.

Como ya es costumbre en este espacio, a la sombra de las declaraciones con claras referencias a Chespirito, le compartimos fragmentos de otro reporte que reciben inversionistas y que un grupo muy limitado de tomadores de decisiones llegan a recibir de rebote. El estratega de UBS, Esteban Polidura, recuerda que las encuestas y las redes sociales continúan pintando un López Obrador como candidato de la mayoría de los mexicanos.

El documento de la respetada institución de servicios financieros, con sede en Zúrich, dice que con El Bronco y Ríos Piter fuera de la pista, Margarita Zavala puede como independiente capturar una buena parte del voto anti-establishment.

Pero agárrese, UBS dice que otro escenario es que Margarita Zavala una fuerzas con uno de los tres líderes de la contienda. Descartan a Anaya, porque fue la razón por la que dejó el PAN y porque sigue peleado con su marido, el expresidente Felipe Calderón.



AMLO, según los expertos en inversiones y escenarios para cuidar el capital, se ve como una opción improbable, aunque no imposible del todo. Por lo tanto, José Antonio Meade está en primer lugar en ese escenario. UBS ve a Margarita con Meade, aunque la suma de sus votos, según el texto, todavía no les da para ganar nada.

Un market-friendly speech, dice UBS, ayudará a que López Obrador se gane el voto de los escépticos. Dice el documento que el mercado puede reaccionar favorablemente a nuevos mensajes de AMLO, que pudieran reducir las potenciales percepciones negativas. si alinea a los inversionistas y reacciona con inteligencia a sus rivales, ante los potenciales ataques que le llegarán desde este flanco, podría estar dirigiéndose a una sólida victoria el 1 de julio.