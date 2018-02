A la sombra

En la recta final de la sucesión para la dirigencia de Concamin la cosa está que arde.

Está al rojo vivo. Ayer Gustavo Arballo declinó en favor de Francisco Cervantes, con lo que, nos aseguran, el número de cámaras suficientes para vencer al otrora único candidato Rodrigo Alpizar son un hecho.

Sin embargo, no hay un golpe definitivo todavía, pues resulta que la declinación de ayer fue importante, pero no determinante, pues apenas representa un voto para Cervantes, ya que Alpizar obtuvo la semana pasada el apoyo de nueve cámarasde la delegación Jalisco, de donde es Arballo.

El próximo viernes deberá saberse quién relevará a Manuel Herrera en la dirigencia de la representación de los industriales y el final será de fotografía.

Por otro lado, nos cuentan que es una buena estrategia para no quedar mal parados la que pusieron en marcha Francisco Cervantes y Gustavo Arballo, quienes en conjunto lograrán juntar el 25 por ciento de los votos en la elección que lleva a cabo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para elegir a su próximo Presidente, y es que, dicen los que saben, aunque decidieron unir su candidatura para intentar hacer menos dolorosa su inminente derrota, la realidad es que Rodrigo Alpízar lleva una gran delantera.

Sin lugar a dudas, esta estrategia no son CLAUDIA SHEINBAUM, candidata de Morena a la Ciudad de México,rehuyó en dos ocasiones hablar del proyecto de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ante integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México. La nota no quedó ahí, ya que además descalificó la decisión de hacerlo en Texcoco. Pero prefirió no hablar con detalles del proyecto de Santa Lucía. Para los que no están al corriente, el líder deMorena quiere frenar la propuesta del gobierno en turno, alegando fake news y otra sarta de ocurrencias.

Justo en el foro de los profesionales que lo pueden rebatir, Sheinbaum mejor calló.

Todos sabemos por qué. presidente de la CMIC, pues al alcanzar solo el respaldo de la cámara que preside tendría que buscar no ser humillado frente al sector industrial. Vaya manera tan elegante de diluir la derrota. En un video que calificó como de broma, Anuar Selmen González, precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Jalpan de la Serra, en Querétaro, fue captado en video bebiendo de una botella y presumiendo un fajo de billetes. En el video difundido en redes sociales se observa a Selmen González dentro de un auto con una botella en la mano. “Pinches jodidos asquerosos, vamos a chupar”, dice antes de dar unos sorbos

No se altere, no se preocupe, no se saque de onda, como dicen los millennials. La realidad, dice el Partido Verde, es que ellos lamentan la borrachera de Anuar Selmen.

Dice que emite conductas denigrantes y porta el logotipo de su partido.

Pero no se confunda. “La opinión vertida en ese video no representa los valores e ideales, mucho menos la opinión de este instituto político, por lo que el Partido Verde hace un llamado al Secretario Estatal en Querétaro, a terminar toda relación entre dicho individuo y el instituto político”.

Bueno, ya estamos más tranquilos.

No, en realidad, nos produce una pena ajena