Más de uno levantó la ceja ante el silencio ayer del presidente del INAI, Francisco Acuña, sobre las acusaciones de que el INE entregaría información personal a Facebook. Algunos confían en que recapacite y hoy después de la sesión del Pleno haga un pronunciamiento público.

Nos dicen que en el Congreso deberían empezar a preocuparse por atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, antes del 30 de abril. Solo le diremos que el incumplimiento de una sentencia implica la separación del cargo y la consignación, sin importar el fuero. No vaya usted a creer que aplicaría a todos los legisladores, solo a los presidentes de las comisiones encargadas de alinear el dictamen y los titulares de las mesas directivas en turno. Este año Cupido estará muy confundido para entregar tarjetas en el Día del Amor y la Amistad entre la clase política: no sabrá entre cuáles panistas sí se hablan y entre cuáles no. Además, ¿Margarita fuera del PAN? ¿Gabriela Cuevas en Morena? ¿Meade candidato ciudadano del PRI? ¿No fue funcionario con el panismo? ¿Fujiwara y la maestra con AMLO? ¿Javier Lozano vocero del PRI? ¿Medio Partido Verde chiapaneco no va ya con el tricolor? ¿Anaya de amarillo y levantando la mano a Barrales? ¿Dolores Padierna y Miguel Barbosa con “ya saben quién”? ¿Pues no decían cosas horrorosas de él? ¿Cuauhtémoc Blanco también de la mano de Morena? ¿Fausto Vallejo resucitado en el PES? Sin duda, hace un año la tuvo más fácil el angelito del amor...

A la sombra nos comentan que Morena sigue recibiendo con los brazos abiertos a militantes de otros partidos. En un

nuevo capítulo de pragmatismo político, a esta bancada se sumó el diputado Otniel García Navarro, quien como miembro del PRI votó por el gasolinazo, uno de los temas más criticados por Andrés Manuel López Obrador. Todo sea por una senaduría.

Nos enteramos de que la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Otálora Janine, hizo ajustes en su equipo de comunicación para iniciar una estrategia de mayor apertura. No es para menos, pues se esperan 50 mil recursos legales.