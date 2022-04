“Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con (Alfonso) Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, soltó muy despreocupado el encargado de Gobernación ante los asistentes a una asamblea en Sonora. Sus giras en las últimas semanas a estados como Tabasco o Guanajuato dejan claro el objetivo de impulsar el ejercicio a favor del inquilino de Palacio Nacional, aunque lo había hecho de manera más o menos discreta. Este fin de semana, de plano, las formas le importaron muy poco.

Y en más del ejercicio que mantiene muy ocupados a los morenistas, resulta que en Morelos, dos promotores comandan la promoción de la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. El primero, Ulises Bravo, el poderoso hermano del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, quien con su organización Que Siga la Democracia y los colores del PES, usa los espacios de espectaculares que usualmente renta el Gobierno del estado, para promover el ejercicio del domingo 10 de abril.

El segundo, Raúl Ojeda Zubieta, enviado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para controlar a Morena en el estado, quien hace su lucha con diputados locales y operadores políticos muy venidos a menos en el estado. Los dos buscan pararse el cuello con sus acarreados, aunque lo cierto es que pelean por la misma base de votantes, calculada en menos del 15% del padrón local. Para ello, se prevé toda serie de prácticas antiguas, como el acarreo de votantes y el condicionamiento de apoyos sociales y gestiones para “motivar” la participación.

Y en temas menos grillos, resulta que uno de los temas que salió a relucir hace unos días, durante la Convención Bancaria, además del madruguete del Presidente al Banco de México, es que en el instituto central hay una crisis de comunicación desde que Óscar Durán dejó la Dirección de dicha área. Los más allegados al exgobernador Alejandro Díaz de León reconocen que extrañan sus días de trabajo, pues era más abierto y participativo que la actual gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Y sí, reconocen que era más barato mantener gran parte de la nómina actual que cambiar a todo el personal.

Antes de que la Corte se tome un descanso por Semana Santa, una organización de jóvenes que impulsa acciones contra el cambio climático denominada Nuestro Futuro y 36 colectivos más, le enviarán un Amicus Curiae para que declare la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, congelada desde el año pasado por jueces especializados y tribunales colegiados luego de su aprobación.

Este martes 5 de abril se discuten en la Suprema Corte los amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de la legislación. Una ponencia de la ministra Loretta Ortiz, nombrada por el presidente López Obrador, plantea avalar la ley que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad frente a los privados en el despacho de energía. Pues bien, la agrupación juvenil que ve en la reforma una amenaza para su futuro enviará al Máximo Tribunal un Amicus Curiae, un recurso que permite a terceros ajenos a un proceso opinar en un caso sometido ante un tribunal. Habrá que estar pendientes.

