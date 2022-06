A la sombra | Adán Augusto López Hernández

“Es un monstruo de mil cabezas al que enfrentamos. Tenemos que hacer las cosas mejor, luchamos primero con la desconfianza del ciudadano que por temor o por desconfianza no denuncia una extorsión, la solución no solo puede venir del Estado, tenemos que involucrarnos todos”, dijo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al participar en la reunión plenaria de presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) de las 32 entidades del país. Esa es su lectura de la delincuencia, que dejó con más temor que respuestas a muchos de los empresarios que lo observaban con ganas de sentir alivio en estos tiempos violentos.

A la sombra…

Lo cierto es que los que saben dicen que Adán Augusto se ha convertido en uno de los favoritos de los empresarios mexicanos, porque llega a recibirlos a la puerta de su oficina cuando los cita para platicar. Llegan los hombres de negocios y le cuentan sus penas, él atento los escucha y hasta anota en una libreta como si tomara una clase de esas que requieren concentración.

***

Al irse, los hombres del capital sienten que por fin este gobierno los escuchó. Por si fuera poco, dicen que a veces pasan semanas pero llega la llamada de Segob, en la que a veces se soluciona un problema o a veces no, lo importante es que no creen que pierden el tiempo y se sienten apoyados, algo que no sucede con los otros hombres y mujeres fuertes de la 4T, que andan mandando mensajes en Whats o tocando guitarras.

***

Según el conteo oficial, en los últimos tres sexenios se han registrado hasta 48 asesinatos de clérigos y, de esa cifra, hasta el 80 por ciento está relacionado con el crimen organizado. La facilidad de operación que tiene la delincuencia en el país ha quedado registrada incluso por observadores internacionales, pues apenas hace unos días el Congreso de Estados Unidos circuló un informe elaborado por el servicio interno de investigación que contiene detalles sobre la disputa entre los cárteles mexicanos, la ubicación geográfica de cada uno y la peligrosidad que representan. Ah, y también dice que este gobierno no hace mucho al respecto.

***

Mal timing tuvo la presentación del programa “Hogar, Nuevo Hogar” realizada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, esto porque la mencionada estrategia de vivienda tiene como finalidad promover a la entidad como el “mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”.

***

El problema es que aquella entidad actualmente se encuentra en una severa crisis de escasez de agua, a la que se suma además un desabasto de energía eléctrica, por lo que, por supuesto, los neoleoneses criticaron a través de las redes sociales al mandatario emanado del Movimiento Ciudadano por hacer dicha referencia mientras sus gobernados no tienen acceso a los servicios básicos.

***

Dicen los que saben que la diputada federal Laura Barrera Fortoul ayer realizó un recorrido por los municipios de Isidro Fabela y Jilotzingo, en el Estado de México, con el propósito de conocer las problemáticas de cada localidad. Eso, antes los políticos, lo llamaban baños de pueblo, y tenían la finalidad de conocer a la gente a la que querían hablarle y servir. Es lo que sabe hacer muy bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aprendió de los viejos priistas las técnicas del hablar bonito, directo y a las masas.

***

Para la priista, nos cuentan, es fundamental conocer el sentir de cada municipio a fin de continuar avanzando en conciencia y congruencia de la gran responsabilidad de servir. Que en serio lo piensa. Incluso en Isidro Fabela, dejó en claro que una de sus prioridades es recuperar el presupuesto para los programas de apoyo al campo, y desde la Cámara de Diputados se insistirá en la atención y asignación de recursos para el sector.