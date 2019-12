Foto: Alejandro Oyervides

“Estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo’’, dijo ADRIÁN LEBARÓN, tras reunirse en Palacio Nacional con el presidente de México, Andrés Manuel López¡ Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este martes, la familia LeBarón acudirá al Senado de la República. El gobierno de la 4T desea que ya se detengan, que no sigan, pues, la masacre de nueve miembros de su familia ya tiene toda la atención del gobierno de Donald Trump. Ojalá que no sea atole.

***

La semana pasada, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció que prevé incrementar impuestos a bebidas alcohólicas y juegos de azar como parte de la propuesta de Ley de Ingresos 2020.

***

Lo anterior se vería reflejado en un incremento de 4.5 por ciento en el precio de venta de bebidas alcohólicas y en gravar las erogaciones de jugadores en salas de apuestas con el 10 por ciento. Pues ¿no que no?

***

Una de las principales promesas del presidente López Obrador fue no incrementar ni crear nuevos impuestos: “Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, a los gobiernos municipales que no aumenten los impuestos en términos reales…”.

***

Lo anterior lo reiteró el domingo pasado en su discurso a un año de labores: “La fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno nos permite financiar el presupuesto sin aumentar impuestos”. Como mano derecha del Presidente, la doctora Sheinbaum tendría que ser 100 por ciento congruente con el discurso oficial, ¿no? ¿ya se le olvidó lo que AMLO afirmó en agosto del año pasado? es pregunta.

***

Nos cuentan que, en el sureste del país, se prepara para los primeros días de enero un encuentro sin precedentes y que, sin duda, podría impactar positivamente el desarrollo turístico de la región.

***

Resulta que el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, convocó a expertos en la materia, líderes empresariales, organizaciones civiles e instituciones educativas a implementar un plan conjunto con acciones correctivas y preventivas para reducir los índices delictivos, así como para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en el corto, mediano y, sobre todo, en el largo plazo.

***

Al interior del Archivo General de Notarías está todo listo para que en los próximos días inicie el proceso de digitalización de su acervo, esto tras casi dos años de labores de reordenamiento realizadas por el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que actualmente lleva Luz Elena González.

***

El proyecto tecnológico, coordinado por el IPN y el Colegio de Notarios de la capital, tiene como propósito facilitar y garantizar a la ciudadanía el acceso a casi cuatro millones de documentos, mismos que estarán disponibles en la red para reducir considerablemente los tiempos de espera en la ejecución de los trámites legales.