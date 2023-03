A la sombra | Adrián Rubalcava

Dicen los que saben que Adrián Rubalcava, el alcalde de Cuajimalpa, generó ayer mucho malestar a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pues ella daba por hecho que este personaje estaría con ella y con Morena hasta la transición del 2024, pero se llevó una gran sorpresa cuando entendió que prefirió irse con Alito Moreno y el PRI para hacer oficial su destape rumbo a la Jefatura de Gobierno de la capital.

A la sombra…

Que este movimiento en la Ciudad de México es tomado como una muestra de debilidad de la de Echegaray, pues hasta hace unas semanas Rubalcava no se hubiera atrevido a patear el pesebre que le estaba dando aire en sus aspiraciones de crecimiento político. Al irse con Alito Moreno, nos cuentan, Sheinbaum y su equipo sintieron como si les hubieran mordido la mano.

***

Tómelo con reserva, como dicen los colegas, pero las malas lenguas dicen que Alito anda vuelto loco: irascible, desesperado… por cualquier cosa arma pleito. De ahi que de la nada sale públicamente su otro intento por sacar a Osorio Chong del PRI y acaparar reflectores con los que todavía considera pueden ser sus fieles rumbo al 2024. Sin embargo, los observadores siguen pensando que ese personaje está perdido en el mar de mediocridad que la oposición está navegando rumbo a la presidencial.

***

Muy poco quórum tuvo la convocatoria que hizo Alessandra Rojo de la Vega, ex directora de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo, para llevar a cabo una manifestación frente al edificio del Gobierno de la Ciudad de México.

***

Sin embargo, aunque asistieron menos de 10 personas pertenecientes al llamado “Bloque Feminista Chilango”, la administración capitalina aceptó ya abrir una mesa de diálogo para atender las exigencias de las protestantes. Y es que, nos cuentan, Rojo de la Vega es vista como pura pose entre las radicales, las moderadas y las simples observadoras.

***

Poco ha cambiado desde julio del 2019 cuando el presidente López Obrador y la entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, promulgaron un decreto enfocado a garantizar el derecho al agua en las comunidades indígenas.

***

La realidad es que, aún bajo el mando de Germán Martínez, el organismo no ha logrado presumir un avance en este tema. Tan es así, que, durante la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Consejo Nacional Indígena hizo un llamado a todas las comunidades del país para protestar por el saqueo y privatización del agua ejercida por el gobierno y las grandes empresas.

***

Por ejemplo, en Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla, se dio a conocer recientemente que cerca de 20 mil familias indígenas no cuentan con drenaje, sistemas de saneamiento, ni agua potable. Y si las autoridades se dan una vuelta por Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otros estados, se darán cuenta de que el pasado que creían superado, sigue presente entre los más pobres del país. Pero como ellos no se quejan en Twitter ni en Face, pues que esperen otras décadas en el abandono.

***

Esta es la palabra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir de sus otros datos: “Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos (se refiere a las autoridades de Estados Unidos). En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa”. Y sí, causa risa.