A la sombra | Alejandra del Moral

Ya terminado el proceso electoral en el Estado de México, cuentan que a la excandidata priísta Alejandra del Moral comenzaron a lloverle reclamos por los apoyos que solicitó en la campaña y que se comprometió a solventar independientemente del resultado de la jornada. Son varios los proveedores que han buscado a la también exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli en estos días para que les sean cubiertos los adeudos, sin embargo, todos se han encontrado con evasivas y, en el mejor de los casos, promesas de que en el futuro cercano se resolverán.

A la sombra…

Dicen los que saben que ahora sí, que ahora sí el senador Miguel Ángel Osorio Chong renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un evento que se llevará a cabo este lunes. Fuentes cercanas al político mencionaron que se está convocando a un gran número de simpatizantes tanto en su estado natal, Hidalgo, como en el estado de México, donde cuenta con un fuerte apoyo entre los priistas que trabajaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

***

Durante este evento, se espera, Osorio Chong dará un mensaje sobre el futuro de su carrera política y los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Su salida del PRI se produce después de haber sido desplazado de la coordinación del partido en el Senado de la República, siendo reemplazado por el senador Manuel Añorve Baños, quien cuenta con el respaldo del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

***

La disputa por la candidatura de Morena para la gubernatura de Puebla no quedará entre los primos Mier, Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco, pues a partir de este lunes habrá que sumarle el nombre del ya exsecretario de Gobernación estatal, Julio Miguel Huerta Gómez. El exfuncionario poblano se encargará, de inicio, de coordinar los trabajos para apoyar las aspiraciones de Claudia Sheinbaum de convertirse en candidata a la Presidencia y, posteriormente, buscará ser designado como representante de la cuatroté en la boleta electoral.

***

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó que el ataque y asesinato de Hipólito Mora tendrá un impacto negativo en la imagen de Michoacán. El gobernador señaló que es importante reconocer este hecho y destacó que el incidente ha sido politizado de manera deshonesta, refiriéndose a un tuit emitido por el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo. Lo cierto es que Guadalupe Mora, hermano menor del fundador de las autodesfensas, dice que están listos para tomar nuevamente las armas y derramar sangre para protegerse, pues el gobierno de Ramírez Bedolla no hace nada por darle seguridad a las comunidades. En cuestión de días, si no es que horas, se definirá su respuesta.

***

Desde principios de 2021, los encuentros con niños extranjeros no acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México han mantenido niveles altos, señala un informe preparado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés, redactado por William A. Kandel, especialista en política migratoria.

***

Durante los primeros ocho meses del año fiscal 2023, hubo alrededor de 88 mil 89 encuentros registrados por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. Esta cifra es comparable al mismo período del año fiscal 2022, cuando se alcanzó un récord de 149 mil 93 encuentros.

***

En el año fiscal 2021, el número total de encuentros con niños no acompañados alcanzó los 144 mil 834, estableciendo así un nuevo récord que casi duplicó el registro anterior del año fiscal 2019 (76 mil 20). Desde febrero de 2021, los encuentros mensuales han superado consistentemente los ocho mil 500, marcando una tendencia sin precedentes en los informes estadísticos del CBP.

***

A propósito, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un aviso sobre una reunión plenaria del Grupo Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos entre Estados Unidos y México, que se llevará a cabo el viernes 21 de julio de 2023 en Washington, DC. Delegados de los gobiernos de Estados Unidos y México, así como de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, y los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Laredo y Tamaulipas participarán en esta reunión.