Cofece regresa esta semana de vacaciones y tres temas ocupan la agenda de los comisionados: los precios del gas LP de la nueva empresa, las sanciones a la distribución de medicamentos y, el más importante, aunque no depende de ellos, quien ocupará la presidencia de este organismo. La Comisión que encabeza Alejandra Palacios podría entrar entrar en una suerte de “punto muerto” toda vez que el Ejecutivo no ha nombrado dos nuevos comisionados para que sea operativa.

***

Con la prórroga de un mes a la Ley de Subcontratación se evitó una lluvia de amparos por parte de empresas prestadoras de servicios de outsourcing. Faltaba todavía que la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, cumpliera bien y otorgara el registro a las empresas que pretenden registrar servicios especializados. Todavía no llegan al 50 por ciento de compañías que están en lista de espera para poder operar. En septiembre vendrán otras sorpresas de inconsistencia de la nueva ley, pero esas van a tocar al nuevo congreso.

***

Por cierto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, convocará a una reunión de medios, luego de su viaje a Estados Unidos para denunciar ante la OEA violaciones en el proceso electoral de junio. Dicen los que saben que el mandatario estatal ahora sí exhibirá pruebas del dinero del crimen organizado en la que denominó “narcoelección” de gobernador, en la que resultó ganador el candidato de Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla. Lo cierto es que habla y habla y nada de nada.

***

Que el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, designó a José Carlos Bernal como Secretario General de la institución educativa. Desde su nuevo encargo, Bernal Suárez tendrá dos encomiendas relevantes, la primera es dar seguimiento a los acuerdos emanados desde el Consejo Universitario, y la segunda es asumir la responsabilidad técnica de los diferentes procesos electorales que se llevan a cabo dentro de esa casa de estudios, en especial el próximo relevo en la rectoría que tendrá lugar en octubre de este mismo año.

***

Un grupo de funcionarios mexicanos fueron galardonados en Estados Unidos por su destacada labor en la prevención, combate y atención al delito contra la trata de personas.

En el evento denominado Voices of Courage Awards, organizado de manera conjunta por Voices Against Trafficking y la Comisión Unidos Contra la Trata, se reconoció, por ejemplo, el trabajo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el del Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez, y del alcalde de Cuajimalpa en la CDMX, Adrián Rubalcava.

***

Por si se preguntaban qué piensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre los contagios y muertes, esto dijo el fin de semana allá en Sinaloa: “México no está entre los primeros países con mayor gravedad por la pandemia, lo que pasa que no son buenas las comparaciones y menos cuando se trata de estos asuntos porque, aunque sea otro país, nosotros no queremos que a nadie le vaya mal, pero en América, así en fallecimientos, México está en el sexto lugar, así en general, sexto lugar en fallecimientos por habitantes; y en vacunación estamos en segundo lugar en América”.