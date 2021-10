A la sombra | Alejandra Palacios

Dicen los enterados que Alejandra Palacios y los comisionados de la Cofece querían meterle gol de media cancha a la Federación Mexicana de Futbol, de Yon de Luisa, y a las empresas que controlan este deporte en el país, pero les salió “tirititito”. Bueno la multa impuesta a los representados por Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la

@LigaBBVAMX, les pareció tan insignificante que no van a reclamar al árbitro y van a pagar los 172 millones de pesos entre 16 equipos de soccer.





A la sombra...

Nos explican que para el Gobierno Federal, Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, pero sobre todo para el SAT, de Raquel Buenrostro Sánchez, se ha vuelto un acertijo indescifrable regular, auditar y supervisar el negocio del futbol. No sólo el tema de las comisiones por la compra de jugadores, sus salarios topados, sino sobre todo los ingresos por venta de publicidad, derechos de televisión, venta exclusivas de bebidas, entre otras.

***

La Comisión de Competencia se quedó con ganas de la revancha y están reagrupando a su equipo con otras dependencias del Gobierno porque saben que su investigación y resolución de hace unas semanas es un triunfo con sensación de derrota. Pero también están conscientes que hoy se parecen más al Deportivo San Pancho, que a un equipo de la Liga Premier.

***

Por cierto, la guerra por la tecnología 5G entre China y Estados Unidos está a todo lo que da y México le quiere jugar a la novia de la fiesta, lo cual podría tensar más la relación entre el Gobierno de la 4T y el gobierno de Joe Biden.

***

Las empresas chinas de telecomunicaciones, como Huawei y a ZTE, están buscando socios mexicanos para digitalizar todo el país y hacer la conectividad más eficiente de lo que hoy tenemos en la telefonía fija y celular, que constituye la próxima generación de redes de telecomunicaciones.

***

Nos dicen los que saben que América Móvil no pretende incursionar en este negocio, no porque no vea las grandes oportunidades o no quiera, sino porque la autoridad de competencia y telecomunicaciones no va a permitirle tener más poder en el mercado. El tema es que la tecnología no se puede detener, ni el avance del mundo.

***

A raíz de la intervención del líder chino en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la pregunta que los hombres de negocios hacen es si la participación del líder chino Xi Jinping, es una clara señal de que, en materia de 5G, México jugará con el Dragón más que con su socio norteamericano y los acuerdos del T-MEC.

***

Una nueva generación de la familia Hank inició esta semana su curso en la política, se trata del hijo del excandidato a la gubernatura de Baja California Jorge Hank, Juan Carlos Hank Krauss, quien fungirá como primer regidor del Ayuntamiento de Tijuana durante los próximos tres años. El mencionado personaje prometió durante su toma de posesión trabajar para construir políticas públicas eficaces que atiendan los problemas que afectan a la ciudadanía; adicionalmente, los enterados aseguran que el heredero del Grupo Caliente se ha colocado como uno de los principales negociadores políticos en la entidad que ya encabeza Marina del Pilar Ávila, con quien inició a tejer acuerdos para sumar al PES en las decisiones que puedan beneficiar a los bajacalifornianos.

***

Nos cuentan que en Hidalgo, de Omar Fayad, están impulsando un nuevo proyecto para extraer agua de las minas de la entidad con el propósito de abastecer a la población durante la temporada de sequía. Para ello, nos cuentan, la Comisión de Agua y Alcantarillado local de Abraham Rublúo, instalará dos plantas potabilizadoras de ósmosis invertida, tecnología utilizada con éxito en Estados Unidos, que permitirá extraer 20 millones de agua potable extra que será enviada directamente a las llaves de los consumidores, siendo esta entidad la primera del país en implementar esa tecnología.