A la sombra | Alejandro Armenta Mier

Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, denunció haber recibido amenazas por parte de un número telefónico que supuestamente pertenece a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El senador relató que un supuesto asesor de la ministra solicitó su número privado para establecer una comunicación, pero poco después comenzó a recibir mensajes intimidatorios desde ese mismo número. Dicen los que saben que nadie le cree a esta nueva ofensiva contra la señora Piña, muy seguramente diseñada en Palacio.

A la sombra…

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Armenta Mier compartió algunos de los mensajes que recibió, tales como "¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?" y "La vida nos juzgará".

***

El senador manifestó haber enviado una carta a Norma Piña solicitando aclaraciones sobre si el número telefónico en cuestión le pertenece, y aclaró que no prejuzgará si los mensajes fueron enviados efectivamente por la ministra, pero consideró necesario informar a la Comisión Permanente al respecto.

***

En la carta enviada a Norma Piña, Armenta Mier expone haber recibido mensajes con la probable intención de presionar, intimidar o incluso amenazarlo debido a su desempeño como legislador federal, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Mexicana. El senador solicita a la ministra que se esclarezcan los hechos narrados. Mientras tanto, los de Morena están amenazando a Norma Piña afuera de su trabajo, todo el día, todos los días, con un tono más agresivo que los supuestos mensajes que recibió Armenta.

***

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), expresó su descontento por ser excluido una vez más de la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, elaborada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Noroña comparó al mandatario con el Instituto Nacional Electoral, afirmando que su exclusión era peor que las acciones cuestionables del INE. Eso sí calienta, dirían los clásicos.

***

El legislador cuestionó el sectarismo y la falta de inclusión promovidos por esta omisión, alegando que no se puede hablar de unidad y confianza en el proceso interno del partido si se excluye a un compañero comprometido con el movimiento.

***

En una conferencia de prensa, Fernández Noroña se refirió a la reciente declaración del Presidente durante su conferencia matutina, donde omitió mencionar su nombre en la lista de presidenciables. Consideró este acto como incorrecto. Aunque descartó que exista algún problema personal entre él y López Obrador, reprochó que no haya sido invitado a una reunión en Palacio Nacional en la que participaron Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

***

La noche de este jueves se llevará a cabo el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México y la pregunta es si con la maestra Delfina Gómez llegarán también al encuentro los mandatarios morenistas que abiertamente han mandado a sus trabajadores a apoyar en la campaña.

***

De inicio, habría que anotar a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; al de Veracruz, Cuitláhuac García y, por supuesto, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entidad donde incluso se invitó a los burócratas a asistir en días laborales a hacer proselitismo en favor de la 4T.

***

Datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 13 estados registraron un aumento en los homicidios dolosos en el primer cuatrimestre del 2023.

***

Chihuahua, gobernada por Maru Campos, tuvo las peores cifras, con 152 homicidios más que en el 2022. En aquellas tierras, hasta el 51 por ciento de las personas se sienten en peligro según la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI, y las cosas se complican si se toman en cuenta los feminicidios, pues el año pasado se registraron 38 para colocar a la entidad en el sexto lugar de los estados con más incidentes de este tipo.

***

Gonzalo Segundo, parte del equipo de comunicación de NuMéxico, manda a decir que todo lo que se escribió a la sombra, no se sostiene en la vida real. “NuBank no ha comprado Klar, no sucedió y somos SOFIPO desde noviembre 2022”.