A la Sombra | Alejandro Díaz de León

Muy sorpresivo para todos los comensales del Sonora Grill de Reforma resultó la llegada de Manlio Fabio Beltrones y de Claudia Ruiz Massieu ayer por la tarde. Sin escoltas, sin séquitos, sin aspavientos, la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó saludando a todo el mundo, mientras que al de Sonora no dejaron de pedirle fotos los que ahí disfrutaban de unos tacos o unos tragos. Eso de la austeridad republicana comienza a pegar ya en todos los niveles de gobierno, debe ser difícil para algunos poderosos cambiar The Capital Grille y The Palm, Lipp Brasserie y Four Seasons o Il Becco,por este espacio que no llega al nivel del tupper challenge, pero es más cercano a lo terrenal que cualquiera de los otros comederos políticos que hasta hace unas semanas eran el punto de encuentro obligado de senadores, diputados y altos directivos de empresas y dependencias.

***

Nos cuentan que entre diversos proveedores del ISSSTE se mantiene la afirmación de que no habrá cambios ni en la forma de administrar ni en mejoras para los derechohabientes con la designación de Luis Antonio Ramírez, exdirector de Finanzas y exdiputado del PRI, para encabezar este instituto, mismo que proclama importantes transformaciones.

Y es que Ramírez Pineda fue el primero en el ISSSTE que presuntamente subcontrató servicios integrales a sobreprecios superiores a los mismos servicios en el IMSS, de Tuffic Miguel Ortega, y que supuestamente fomentaron todo un esquema de corrupción y enormes gastos en detrimento de los usuarios. Por lo que la Cuarta Transformación de AMLO, al menos en el ISSSTE, no alcanzará para los millones de trabajadores del gobierno federal y sus familias.

***

Dicen, cuentan y hasta fotos traen, que el periódico de Miguel Ángel Mancera y amigos saldrá hasta el inicio del próximo mes, otra vez se atrasó todo, porque no han conseguido formalizar la empresa y los temas principales de la edición no tienen la fuerza que uno de los enviados del exjefe de gobierno quiere leer. El Diario Factor vuelve a posponer su salida, aunque las oficinas en la colonia Del Valle ya operan como si mañana mismo fueran a publicar.

***

Nos llega el anuncio de que Volkswagen, que dirige Edgar Estrada en este país, dejará de producir en México su Beetle, a más tardar el próximo año. También nos cuentan que las Fábricas de Francia enfrentan el mismo destino. Ayer, tras el cierre de los mercado, Liverpool, que encabeza Graciano Guichard González, anunció que iniciará un proceso de conversión para sus 41 Fábricas de Francia con el objetivo de que operen bajo el formato Liverpool o Suburbia a partir de 2019.

El que no quiere hablar de austeridad republicana es ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, gobernador del Banco de México. Ayer, a la misma hora que la Cámara de Diputados discutía la ley para que ningún funcionario del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo y organismos autónomos, como Banxico, gane más que el presidente, él estuvo encerrado por más de una hora con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, según versiones, charlando sobre la economía mexicana. A la salida, los reporteros le preguntaron si ya está listo para ganar menos, para bajar su salario. "Después platicamos", dijo al irse rápido evadiendo complicaciones.