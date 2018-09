A la Sombra | Alejandro Díaz de León

Los temores que ha generado Andrés Manuel López Obrador entre los del Banco Central ya comenzaron a impactar en su futuro. Debe saber que Banxico puso en marcha un plan de retiro voluntario, que ya se vio rebasado por la cantidad de empleados que intentan salir en las mejores condiciones salariales antes de que cambien, desde analistas hasta altos tomadores de decisiones.

Nos cuentan que el área encargada de registrar las bajas recibe a diario entre 15 y 20 notificaciones... Eso se comparte en los pasillos y todos hacen cuentas.

***

“Vamos a explicar los tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Esa es una de las frases de campaña del candidato presidencial Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Panamá. Esa frase también le atrajo todas las críticas de sus rivales políticos, quienes dicen que le copia su marketing al mexicano Andrés Manuel López Obrador.

***

El diario panameño La Prensa dice que José Blandón Figueroa, precandidato presidencial del oficialista Partido Panameñista, fue uno de los que lanzó duras críticas. Dice que es un slogan copiado de México. Pero Laurentino Cortizo rechaza todas las acusaciones. “Es solamente una posición de López Obrador.

Eso viene también de una cultura y la moral de los incas. No solamente es eso, el séptimo mandamiento habla de no robar, no mentir, son posiciones muy fuertes en la historia del mundo. Entonces, copiemos las cosas buenas”.

***

La Secretaría de Hacienda, que todavía lleva José Antonio González Anaya, lanzó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Durante el año 2019, dice el documento que está en poder ya de auditores y profesionales, se realizarán dos exámenes, con un cupo de hasta mil 500 lugares. Serán el 6 de julio y el 9 de noviembre. Falta mucho todavía para que el combate de los delincuentes a través de sus cuentas bancarias comience a tomar forma.

***

Emilio Lozoya Austin borró todos sus correos, o probablemente nadie quiere hablar de sus asuntos. O nunca utilizó el mail institucional. Resulta que la Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información de Petróleos Mexicanos, sus Subdirecciones, Gerencia y Subgerencias que la conforman revelan la inexistencia de los correos que escribió y recibió como director de Pemex. “Por lo anterior, es preciso destacar que en ningún momento, ni antes, ni durante la atención de la presente solicitud se ha negado la información de que dispone Pemex, ni la DCTI, como única Unidad Administrativa responsable de atender el presente requerimiento de información, al estar y manifestar debidamente FUNDANDO y MOTIVANDO la INEXISTENCIA TOTAL de la información requerida”.

La desbandada que se vive en el Banco de México, que encabeza ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, ya comenzó a hacer mucho ruido al interior de la institución, tanto que se ha convertido en tema de conversación en las mesas de políticos y académicos de México y las principales instituciones educativas estadounidenses. Por todos lados se menciona que el Banxico se queda sin las mejores mentes de esta generación ante el inminente cambio de gobierno y cambio de condiciones laborales.