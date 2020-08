Foto: Alejandro Oyervides

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido mencionar por su nombre a Fertinal, aunque acepta que es un problema que traen atorado en la cuatroté y del que Emilio no ha dicho nada. Lo cierto es que no podían fingir demencia con esta compañía, que, como informó El Sol de México, implica una serie de personajes poderosos y nombres que todavía nadie quiere mencionar en público por el miedo que despiertan. Al que sí pasaron a echarle el reflector fue a ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO, el gobernador del Banco de México. Y ya se habían tardado...

***

Como informó en su momento El Sol de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México, diseñó la estrategia para arrendar el avión José María Morelos y Pavón, el cual fue usado por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.

***

“Las condiciones financieras del financiamiento implícito del arrendamiento serán las siguientes: El monto del arrendamiento financiero será hasta por 3 mil 332 millones 971 mil 365 pesos, pudiendo diferir, por ajuste en los conceptos que lo integran”, planteó el ex titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

***

El dinero pedido fue para adquirir una aeronave para el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial, equipo de apoyo terrestre, equipo de rampa, equipo de apoyo de motor, repuestos, equipamiento de cabina, sistema de defensa, así como los impuestos y derechos aduanales, explica la documentación a la que tuvo acceso este diario. La propuesta financiera del ex titular de la Unidad de Crédito Público fue enviada a Georgina Kessel Martínez, directora general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el 19 de octubre de 2012.

***

Díaz de León ahora está en la mira de los seguidores de la cuatroté porque el mandatario lo involucró en las compras y préstamos que pidió Petróleos Mexicanos durante la administración de Emilio, el personaje que en este momento ni ha dicho los nombres de todos los que están involucrados en varios negocios que se hicieron a la sombra del poder.

***

Nos cuentan que en el Congreso de la Ciudad de México hay una propuesta para reformar el Código Penal y establecer que el delito de difamación, enfocado prácticamente a los medios de comunicación, se persiga y se castigue incluso con prisión.

***

La iniciativa, que corrió por cuenta del morenista Eleazar Rubio, parte de la premisa de que actualmente entre los periodistas se abusa de la libertad de expresión. Pero ooootra vez se espera que vaya directamente a la congeladora legislativa, al no encontrar eco ni en sus propios compañeros de bancada. ¿Otra ley mordaza?

***

Hoy estará renunciando Antonio Attolini a la coordinación de vinculación internacional del IMSS para competir por la Secretaría General de Morena. Nadie se ha inscrito todavía para ese cargo y como no es necesario que vayan en fórmula con nadie, quien fuera fundador del movimiento #YoSoy132 de la Ibero se siente con los tamaños para eso. ¿Los tendrá?