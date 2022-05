A la sombra | Alejandro Encinas

Ya dijo el presidente López Obrador que no se meterá en el asunto de la Fiscalía General de la República contra un columnista y una activista, no obstante, hay quienes se preguntan ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, para pronunciarse al respecto? La misma pregunta aplica para el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues hasta el momento no han hecho un posicionamiento ante un hecho que no tiene precedentes como que un alto funcionario del Ministerio Público acusara a un comunicador y a una luchadora social, a través de un medio de comunicación presuntamente ya alineado con el sistema, de cometer un presunto delito, violentando incluso el debido proceso.

A la sombra…

Pese a las señales que le mandaron desde la Secretaría de Gobernación al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de que no moviera nada, la decisión del ex futbolista fue salirse del área chica y sacó de la cancha a dos de sus contenciones: se deshizo de su secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; y del jefe de la oficina de Gobierno, Juan Manuel Sanz.

***

Al primero lo sustituye Samuel Sotelo, que llega desde la consejería jurídica del estado, y al segundo Mónica Boggio, que antes estaba en la Secretaría de Hacienda estatal, pero se le recuerda muy bien como parte del gobierno de Javier Duarte en Veracruz en la época en donde se desviaron recursos a proyectos privados que hoy son cuestionados.

***

Nos comentan que la decisión del Cuau se tomó hace más de un mes, sin embargo, el recorte de personal tiene más que ver con la urgencia de cubrir sus propias huellas ya que la informción que se tienen sobre el gobernador y los grupos de poder es suficiente para mandar a más de uno a la cárcel. Los objetivos de Boggio están enfocados a proteger al gobernador, nos recuerdan.

***

Que ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofendió a los guerrerenses. Muchos de los hijos de Chilpancingo, Tierra Colorada, Iguala, Taxco y Marquelia sintieron como un golpe en la panza que dijera que Tixtla era de Morelos.

***

El mandatario se refería a Ignacio Manuel Altamirano, un Basilio, escritor y periodista, un orgullo de los tixtlecos. Pero el presidente dijo que era de Morelos. Incluso recordó que Vicente Guerrero, era de Tixtla. Sin reconocer todavía que ahí es su cuna y que los de Tixtla siguen peleando que Chilpancingo es la capital sin ningún mérito.

***

“Estoy pobre —y era un intelectual de primer orden— estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo, siempre va más alto el que camina sin remordimiento y sin manchas. Esta consideración es la única que puede endulzar el cáliz porque es muy amargo’, dijo el presidente del de Morelos, perdón, del de Guerrero, de Tixtla para ser más exactos, un pueblo que está al pie de la montaña y que ya se infestó de narcotraficantes que controlan toda la zona que rodea a Chilapa. ¿Tixtla, Morelos? Se pasó el presidente de Tabasco.

***

La empresa china Huawei, de Ren Zhengfei, fortaleció su presencia en la industria de las tecnologías gracias a la obtención de 100 acuerdos de licencias cruzadas con las principales empresas de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

***

Además, en únicamente dos años, alcanzó el segundo sitio del Cuadro de Indicadores de Inversión en I+D Industrial de la Unión Europea y ha agregado a sus filas a 107 mil empleados en el rubro de Investigación y Desarrollo.

***

Por lo anterior, durante la Cumbre Mundial de Analistas de Huawei, el gigante tecnológico convocó a jóvenes de todo el mundo, incluyendo México, a integrarse a las áreas de Conectividad, Inteligencia Artificial, Dispositivos Inteligentes, Nube y Computación, Vehículos Inteligentes y Fabricación Inteligente, como parte de su programa “Top Minds”, que está en operación desde 2019.

***

Desde Tampico, nos dicen que aunque esta vez sólo asistió a un evento con agricultores, Ricardo Monreal, coordinador del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, piensa que el candidato de su partido en Tamaulipas va a ganar la gubernatura.

***

La certeza se la da que el aspirante es de extracción morenista, fue senador, miembro de su bancada, así que conoce su trabajo, lo conoce bien y de buenas, de manera cercana. Aunque la competición en ese estado está fuerte, Monreal ve gran esperanza porque asegura que es un hombre sensato y prudente. “¡Ganará Américo!”, dijo Monreal.