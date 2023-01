A la sombra | Alejandro Gertz

A pesar de los rumores que apuntan a que la salud del fiscal Alejandro Gertz está muy disminuida, nos aseguran que en la Fiscalía General de la República se instruyó a todo el equipo que ahí labora a operar con normalidad, y a hacer caso omiso de las especulaciones recientes.

A la sombra…

Entre los colaboradores de la otrora PGR se ha pasado la instrucción de continuar con las actividades regulares y, a quien pregunte, hacerle saber que la institución seguirá funcionando “normalmente hasta que el titular se reincorpore a sus tareas cotidianas”.

***

Ya anunció el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, que la Ciudad de México se va a desistir de las acusaciones contra la mujer que tiró unas aspas a las vías del Metro; pero ahora falta que le avisen a Viviana, la afectada, que ya no tiene de qué preocuparse.

***

En teoría, es la Fiscalía local la que tiene que notificarle que se cancela la persecución por supuesto sabotaje que se emprendió en su contra, algo que aún no sucede. Lo que sí se tiene ya son varios testigos de que lo ocurrido fue un accidente y no un acto prácticamente terrorista de ataque a las vías de comunicación.

***

Dicen los enterados que la joven saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, víctima de feminicidio en grado de tentativa, por agresión con ácido, sigue sufriendo la impunidad que brinda el gobierno de México. Sobretodo, si el ofensor es parte de la política de cualquier pueblo de esta nación, es decir, si son considerados por encima del pueblo bueno por tener influencias entre la élite de ciertas sociedades aisladas de la civilización.

***

Ríos exige la renuncia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez e iniciar una carpeta de investigación contra el juez Teódulo Pacheco Pacheco por ser cómplice de sus agresores. Básicamente, porque lo apoyan a pesar de las pruebas en su contra.

***

“No quiero que Juan Antonio Vera Carrizal salga, y no por un capricho como dicen sus campañas incoherentes mediáticas que suele pagar, se trata de un feminicidio y la Suprema Corte de Justicia no me va a dejar mentir, él no estaba en prisión preventiva oficiosa, él se le procesó dos veces más, porque no entiende que es un feminicidio”, dice la mujer que asegura que le rociaron ácido por una orden de este político local. Tiene miedo, llora en entrevistas, mientras las abogadas y abogados de este personaje impresentable, como Maribel Pérez Santaella, dicen que está libre de culpa y que está enfermo y debe salir.

***

Nuestros corresponsales confirman que el 9 de septiembre de 2019, un hombre arrojó una cubeta con ácido al rostro, al pecho, a los brazos y las piernas de María Elena Ríos. Tenía 26 años. Estuvo cinco meses postrada en la cama de un hospital, tuvo que reaprender a caminar, a mirarse al espejo. Y acusa directamente a Vera Carrizal, quien pronto podría estar en la calle, por los huecos de las leyes de este país.