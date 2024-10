A la sombra / Alejandro Gertz Manero

Dicen los que saben que la nota ayer fue que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareciera en público junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Más que porque tratan de difundir el supuesto fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, porque el doctor ha estado muy silencioso con todo el pleito desatado en Sinaloa y estados colindantes con la detención del Mayo Zambada. Y también porque se sigue hablando mucho de la salud del señor Gertz, quien ayer se veía medio enojado, pero muy sano.

A la sombra…

“Como también es sabido y ha sido reportado e informado por el Gobierno de México, y derivado de una pugna entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada, el número de homicidios dolosos en el estado de Sinaloa ha incrementado durante los meses de septiembre y octubre”, reconoció durante la mañanera Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

***

Cuando le preguntaron por el gobernador Rubén Rocha, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, respondió: “La Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera —usted se acuerda de eso—, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes; cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide”. Y Omar García Harfuch, que también ahí estaba, no dijo mucho.

***

Aunque ahora mismo han cerrado filas, las ministras afines a la llamada cuarta transformación comenzaron ya una disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A diferencia del resto de los togados que presentaron su renuncia, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel pretenden mantenerse en el máximo tribunal que estará bajo las nuevas reglas dispuestas en la Reforma Judicial. En el caso de las últimas dos, se sabe ya que buscarán liderar al citado órgano aunque eso implique distanciarse entre ellas.

***

Nos cuentan que en el Poder Judicial del Estado de México andan ya muy movidos de cara a la renovación de la presidencia que actualmente tiene Ricardo Sodi Cuéllar. Los enterados aseguran que el magistrado saliente está operando para tratar de imponer a quien lo sucederá en el encargo, pero muy seguramente se topará con pared, pues no cuenta con el apoyo de la mayoría en el Pleno del Tribunal.

***

Levi Strauss & Co. anunció el nombramiento de Darío Aguilar como director general para América Latina, con efecto a partir del 2 de diciembre. Aguilar, quien reportará al vicepresidente ejecutivo y director comercial Gianluca Flore, será responsable de supervisar las operaciones comerciales de la empresa en la región, enfocándose en el crecimiento sostenible a largo plazo. Aguilar llega de Sephora México, donde triplicó el crecimiento de ingresos desde su ingreso al Grupo LVMH en 2021. También ha ocupado cargos relevantes en C&A, Adidas y Nike, ampliando las operaciones de estas marcas en América Latina y Europa.