A la sombra | Alejandro Gertz Manero

Foto: Alejandro Oyervides





Dicen los que saben que, por más peticiones y mensajeros que le han enviado, el Fiscal General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO, se niega a archivar la denuncia que en el año 2019 interpuso el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán contra el actual gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la compra de un inmueble en la calle Ámsterdam, de la colonia Condesa, con un valor superior a los cinco millones de pesos y con pagos realizados en efectivo.

Nos aseguran que no son pocos los operadores del mandatario poblano que se han presentado ante el Titular de la FGR para intentar cerrar el caso, argumentando que se trató de un ataque del senador Ricardo Monreal durante la época de campaña, pero el proceso sigue más vivo que nunca y podría ser que en un futuro no muy lejano entregue sus primeros resultados. Eso sin contar que el de Zacatecas está en una posición de poder que puede significar nuevas noches de insomnio para Barbosa.

Que en los estados donde se han registrado protestas antirracistas durante los últimos días, se implementó un protocolo de Patrullajes e Investigación Cibernética, para encontrar a los titulares de cuentas de internet que inciten a realizar destrozos o agredir a las autoridades.

Cuentan que la estrategia de seguridad se echó a andar en Quintana Roo de Carlos Joaquín González; Jalisco, de Enrique Alfaro; y la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, misma que contempla además que, cuando se encuentre a los responsables de fomentar los actos violentos, se realizarán denuncias penales en las correspondientes fiscalías estatales.

Nos aseguran que eso es lo que pasa por no planchar las cosas donde se debe. La propuesta de Rosario Piedra Ibarra de convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo (a imagen y semejanza de la Procuraduría de los Pobres de Ponciano Arriaga) no despertó el entusiasmo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso en su conferencia mañanera de ayer, dijo que estaba bien que sus resoluciones fueran vinculantes, pero no fue más allá y cambió de tema.

Otras veces él es quien saca el tema que le interesa destacar o su equipo le pide a alguno de sus periodistas sembrados que “espontáneamente” le hagan la pregunta. La fuerte reacción de rechazo de la comunidad de defensores de derechos humanos en el país en redes durante el fin de semana, a lo que suena a despropósito, fue un aviso de que ir por ese camino es tanto como abrir un nuevo frente de pleito en el país.

Y hablando de iniciativas no planchadas, también está la de la bancada de Morena en el Senado República para bajar el IVA del 16 al 10 por ciento, con el objetivo de “arrancar el motor económico” y apoyar a la economía familiar golpeada por el Covid-19. Tal medida tendría, en principio, una temporalidad de seis meses, pero los de la Secretaría de Hacienda se enteraron por los medios y no ven cómo podría el gobierno soportar una caída adicional de la recaudación, pues ya no hallan qué más ahorros generar.