Dicen los enterados que en la lista de candidatos investigados por la Fiscalía General de la República, de ALEJANDRO GERTZ, está también un personaje postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional a quien incluso estarían por girarle una orden de aprehensión en próximos días. Se trata del abanderado morenista a la presidencia municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, un expriista que se autodenominaba amigo personal del hoy preso gobernador Roberto Borge y a quien la propia militancia en la entidad había rechazado e impugnado su candidatura ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido. Por cierto, que también andan investigando a ciertos restauranteros de apellido Oseguera allá en la zona, por algunas pistas que los ligan con Puerto Vallarta y a un tal Mencho.

***

Nos cuentan que la Fiscalía General de Tamaulipas tiene en sus manos tres órdenes de aprehensión contra el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas, acusado de desviar del erario público 47 millones de pesos a través de empresas factureras. Desde julio de 2020, la Interpol lo busca sin resultados en 194 países, pero el prófugo de la justicia apareció ayer en un video para hacer campaña por su hermana Carmen Lilia Canturosas, quien también busca ser alcaldesa de aquella frontera y, aseguran, se juega la libertad de su hermano mayor.

***

A propósito de encuestas, un grupo de importantes empresarios de esos que no quiere el Presidente, platicaba ayer en un importante club de esta capital que la economía de la Ciudad de México está paralizada desde que llegó Claudia Sheinbaum. Se quejaban porque presuntamente están paradas al menos 100 obras y con la tragedia del Metro ven lejano que se reactiven.

***

A propósito de los señalamientos contra Miguel Ángel Mancera, recordaban que desde que llegó la de Naucalpan se desecharon programas que funcionaron con él. Pero eso sí, acusan que hay licitaciones a modo que ella no ha visto, o no ha querido ver. Estaban molestos porque no ha corrido a nadie, la percepción es que defiende a funcionarios inútiles que la están arrastrando al fondo de las preferencias.

***

Los hombres del dinero estaban furiosos, no se daban cuenta de que todos los escuchaban, pero decimos todo a la sombra de sus títulos porque seguro les echan encima a la UIF, de Santiago Nieto. Con su visión pragmática asentían cuando uno de ellos decía que su honestidad, buena voluntad y su PhD están bien, pero eso no le ha servido para sostener una ciudad sin inversiones. Y ellos estaban seguros de que no quieren invertir por el momento. Lo cierto también es que muchos preguntaron quién será el valiente que meterá las manos al fuego por Mancera. Y se hizo el silencio.

***

Le anticipamos que tan pronto como hoy, los Productores Nacionales de Cerveza independientes anunciarán el amparo que han interpuesto contra las que consideran prácticas monopólicas de los Grupos Modelo y Moctezuma, que, dicen, desplazan a las cervezas artesanales de los puntos de venta y restaurantes. El litigio original data de 2010, con sendos carpetazos de la Cofece en 2013 y en 2020, año en que se volvió a abrir el caso, sin que las condiciones de mercado hayan cambiado. La litis correrá a cargo del despacho de abogados Coello Trejo y Asociados.