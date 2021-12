A la sombra | Alejandro Gertz Manero

Cuentan que en Palacio Nacional recibieron con muy buen ánimo la noticia de la detención de Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, pues se vio como un ejemplo de coordinación entre las instituciones mexicanas y, por supuesto, del trabajo con las autoridades extranjeras. De acuerdo con la Fiscalía, de Alejandro Gertz, el caso fue judicializado desde 2019; esto a raíz de que la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, descubriera que el hoy detenido permitió el establecimiento de una red de robo de combustible a través de tomas clandestinas y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita.

***

Que en el Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, los consejeros hicieron múltiples propuestas para no tener que aplazar la Revocación de Mandato por falta de presupuesto.

***

Entre las iniciativas estuvieron, por ejemplo, solicitar más tiempos del Estado para hacer una mayor difusión de la consulta y realizar convenios de colaboración con compañías de telefonía móvil para hacer llegar mensajes de texto a la ciudadanía e invitarla a participar; no obstante, las medidas de promoción fueron rechazadas y se determinó posponer el ejercicio en espera de que se amplíen los recursos del Instituto para cubrir los tres mil 830 millones de pesos que se necesitan.

***

Apelando a su derecho de réplica, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, le manda a decir a la diputada panista Gabriela Salido que ella no plagió su iniciativa de cables soterrados, que no se confundan, asegura que quien presentó este material orginalmente fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

***

“Lo referido de manera malintencionada por la panista Salido, no es más que una reacción política a la denuncia de plagio que realicé en la sesión del pasado 9 de diciembre, respecto a que el Diputado panista José Espina, plagió total y literalmente un punto de acuerdo

presentado en la I Legislatura por el entonces Diputado morenista Emmanuel Vargas. Ese Punto de Acuerdo consta de 5 páginas, de las cuales Espina solo cambió los logos de su partido, la fecha y su nombre, copiando la totalidad del texto –incluso en los errores de redacción”, dice en una carta a la sombra Ávila Ventura.

***

“En honor a la verdad debemos reconocer que la propuesta original, que está reflejada en las iniciativas presentadas tanto por la Diputada Salido y por quien esto escribe, corresponde a la Jefa de Gobierno. Yo cito y hago ese reconocimiento expreso en mi iniciativa y la Diputada Salido inexplicablemente lo omite y además acusa”, señala la diputada de Morena. Y dice que ahí muere, que no entrará en dimes y diretes de interpretaciones sesgadas, pero ya le aventó una pedrada a Salido y ella no dijo nada a la sombra. Como dice el clásico: “No es falso pero no es verdadero”.

***

Por cierto, hablando de la Ciudad de México, dicen los que saben que Gabriela Cuevas anda buscando cualquier pretexto para acercarse a Claudia Sheinbaum, pues entre sus planes políticos después de abandonar al PAN y sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional está la secretaría de Turismo de la capital, puesto que se quedó sin su cabeza, Paola Félix, luego del viaje-boda-escándalo de Santiago Nieto y Carla Humphrey.

***

Ahora que la lista de 79 investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Pablo Gómez, circula en más de una esfera, es de resaltar que tiene un tinte verde en las posiciones 38, 39 y 40, mismas que corresponden a Paulina Díaz Ordaz, así como a su esposo y dirigente del PVEM capitalino, Jesús Sesma Suárez, y a su hermano Guillermo Sesma.