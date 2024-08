A la sombra / Alejandro Moreno

Nos cuentan que el líder del PRI, Alejandro Moreno, ha buscado acercamientos con el equipo cercano de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, esto con el ánimo de tratar de limar asperezas y, por supuesto, evitar la andanada judicial que dicen se alista en su contra. Los enterados aseguran que el campechano no ha tenido éxito en su intento de acercarse a la llamada cuarta transformación; esa sería la razón por la cual arreciaron sus declaraciones contra la Reforma al Poder Judicial.

Dicen que en el Movimiento Ciudadano están empujando para que sus bancadas tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados sean encabezadas por mujeres. En la primera, todo apunta a que la lideresa del grupo sería la excandidata a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales; mientras que en San Lázaro hay dos nombres en puerta: Patricia Mercado o la excanciller Claudia Ruiz Massieu.

En medio del proceso de venta de Citibanamex, la institución financiera ha anunciado importantes cambios internos, incluyendo la designación de Marcelo Santos como director de Estrategia y Ejecución de la Oferta Pública Inicial (OPI), prevista para 2025, cargo que asumirá el 17 de septiembre.

Santos, quien ha sido director de finanzas desde 2021, será reemplazado por Patricio Diez de Bonilla, exdirector general de Compartamos Banco. Este último tendrá la responsabilidad de desarrollar y supervisar el plan financiero de Citibanamex tras su separación de Citigroup, la cual fue anunciada en enero de 2022 como parte de una estrategia global. La venta de Banamex, que incluirá diversos activos, se llevará a cabo mediante una OPI en 2025, y será liderada por Ignacio Deschamps, quien presidirá el consejo de administración de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México.

Que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, tiene todo listo para la entrega de su constancia de mayoría y validez, programado para el jueves 15 de agosto a las 14:00 horas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Este evento representa un momento histórico para el país, dicen ellos, y se espera la asistencia de medios tanto nacionales como internacionales. Se solicitó a los representantes de la prensa que realicen su registro previo para garantizar una organización adecuada y una cobertura eficiente del evento. Que todos están invitados.

Tras el anuncio del presidente de Argentina, Javier Milei, de su intención de asistir a la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora en México el próximo 24 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer durante su mañanera que Milei es bienvenido en el país, a pesar de todas las groserías que le ha dicho.

Durante su conferencia matutina, López Obrador subrayó que México es un país libre, donde cualquier persona, incluyendo presidentes y líderes de oposición, puede visitar sin restricciones. No obstante, aclaró que no tiene intención de recibir personalmente a Milei, ya que no comparte su forma de pensar ni su manera de ser. El mandatario mexicano reafirmó que no existe ningún impedimento para la visita de Milei, quien fue invitado por el político y actor de ultraderecha Eduardo Verástegui a esta reunión conservadora que se celebrará en la Ciudad de México, donde se espera que Milei pronuncie un discurso y en el contexto de su visita haga mucho ruido.