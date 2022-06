Alejandro Moreno tiene un serio problema con los priistas de toda la vida, y eso que aún no comienzan a conspirar. Dicen los que saben que lo sienten demasiado mareado de ambición, canceló el diálogo con los ex dirigentes del partido y desconoció sus promesas. Un tuitazo que lanzó resume su soberbia: “Relativo a una nueva solicitud de reunión con ex presidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de 'asuntos generales' expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga”. Que pensó mucho cuándo darles la espalda a los del Revolucionario Institucional y secuestrar al partido, pero no se tardó nada en atricherarse y traicionar abiertamente.

***

Los enterados aseguran que Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes Rangel, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva, y el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, ya no se tocarán el corazón para tratar de rescatar al PRI de las manos del priista que más les ha hecho perder poder en los últimos años. Que Alito ya se ganó la rifa del tigre.

***

Hoy a mediodía habrá humo blanco en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, donde habrá de nombrarse a un nuevo titular, que saldrá de la terna conformada por Roberto Moreno, Pablo Villarreal y Sandra Ivette Razo de la Paz. Cabe recordar que el pasado 30 de mayo Ricardo Salgado dejó de ser el titular.

***

Este es de los órganos autónomos que no le gustan al presidente López Obrador y de los que critica de manera constante, por lo mismo no ha tenido mucho apoyo institucional, como concluyó hace poco un estudio del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que dirige en la Universidad de Guadalajara Mauricio Merino.

***

El Comité Eureka, fundado por la recientemente fallecida Rosario Ibarra, rechaza airadamente la pretensión gubernamental de que guerrilleros y soldados se perdonen mutuamente, bajo la premisa obradorista de que la milicia “sólo obedeció ordenes de civiles”.

***

“El Comité ¡Eureka! de Rosario Ibarra y las Doñas No confiamos y no esperamos nada de esta Comisión (para investigar los hechos de la guerra sucia) creada por decreto, porque nació viciada de origen, porque nos ha engañado y nos expuso, deliberadamente a este escarnio en el Campo Militar Número 1”. Hasta raspón le tocó al subsecretario Alejandro Encinas, quien suele ser su aliado.

***

Los trece integrantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, que encabeza Jesús Fares Salvans, promoverán con las autoridades mexicanas un programa para incentivar el uso de ese vehículo entre la población, esto no solo para disminuir la huella de carbono, sino para reducir enfermedades como la obesidad, tanto adulta como infantil. De ahí que firmas como Apache, Benotto y Veloci estiman para este año una producción total de dos millones 100 mil bicicletas que esperan sean integradas en políticas públicas para fomentar la actividad física y una mejor movilidad en las principales urbes del país.

***

Desde el Instituto Electoral de Veracruz se están promoviendo mesas de análisis para integrar cada vez más el uso de las tecnologías en los procesos electorales, pues aseguran que herramientas como la urna electrónica tienen ventajas como la seguridad que impiden que la información contenida sea hackeada o modificada. De acuerdo con la participación de la consejera Carla Humphrey como ponente de la conferencia de esta semana, los mencionados órganos deberán implementar nuevas tecnologías para hacer procesos más eficientes, sencillos y que faciliten e incentiven la participación ciudadana.