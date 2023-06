A la sombra | Alejandro Moreno Cárdenas

Aunque la renuncia de toda la bancada del PRI en el Congreso de Hidalgo es una señal de alerta para el partido, la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano ha decidido minimizar el asunto y decir que no se pierde nada al quedarse por primera vez sin representación en el legislativo local. “Sus renuncias las eché a un bote de basura, porque no representan nada para el PRI, le hicieron el trabajo sucio a Morena, y vamos a ver a dónde se meten, porque todos ellos eran tachados de corruptos”, lanzó Alito y sonó como ardido, según testigos chismosos que interpretaron su rostro, que no su firma.

A la sombra…

Lo cierto es que, las confrontaciones entre la propia militancia priista siguen pulverizando al otrora partido hegemónico y, nos dicen, están provocando que sus aliados reconsideren los acuerdos para evitar que los negativos y pleitos internos terminen afectándolos en los resultados electorales.

***

¡Vaya, vaya, vaya! Resulta que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, nos ilumina con sus revelaciones y nos cuenta sobre la misteriosa reunión a puerta cerrada entre López Obrador y su séquito de seguidores más poderosos. Según Durazo, el objetivo de tan exclusivo encuentro era recibir instrucciones para el gran "AMLOfest" en el Zócalo. ¡Oh, qué emoción! Una vez al año, todos debemos reunirnos para recordar la victoria del tabasqueño en las urnas. Y por supuesto, hacer un repaso de los avances de la tan aclamada Cuarta Transformación. ¿No es maravilloso?

***

Pero eso no es todo, resulta que Durazo, quien curiosamente también es el presidente del Consejo Nacional de Morena, se hizo el despistado y aseguró no haberse percatado de la presencia de Mario Delgado en la reunión. ¡Claro, cómo no! ¿Cómo podría notar la presencia del líder de su propio partido en tan importante evento? En fin, que eso lo dijo para aclarar que no hablaron de corcholatas o del proceso de dedazo que no es dedazo, o campaña que no es campaña.

***

Nos cuentan que ayer en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, las diputadas y diputados del PAN gritaron que Morena está protegiendo al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, en lugar de exigirle un plan efectivo para abordar los apagones y la sobrecarga eléctrica que afecta a diversas regiones de México.

***

Según la diputada Paulina Rubio Fernández, Morena no quiere que se le toque ni con el pétalo de una rosa a Bartlett. Los legisladores presentaron exhortos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para abordar el problema, pero afirman que estas acciones no están dirigidas a conformar un ataque político, sino a abordar las necesidades reales de los ciudadanos. Además, señalaron que se han duplicado los homicidios dolosos en todo el país, lo que evidencia una crisis de seguridad.

***

Los diputados del PAN hicieron un llamado urgente a las autoridades hacendarias, a la CFE y a la Comisión de Energía para que implementen un plan de emergencia que incluya diferenciación o subsidios en las tarifas eléctricas, especialmente en el norte y sureste de México, así como en otros estados afectados por las altas temperaturas. Argumentan que las familias mexicanas están sufriendo económicamente debido a los altos costos de la electricidad, y muchas no pueden permitirse pagar las facturas.

***

Desde la mañanera, por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vocera de Jesús Ramírez, la de la sección de las mentiras y los otros datos, aseguraron que no hay apagones en el país, que es un invento de la mafia que estaba en el poder.