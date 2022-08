A la sombra | Alejandro Murat

A principios de mes, el gobernador saliente Alejandro Murat apareció en la portada de una revista presumiendo que en Oaxaca se vive una transformación por la apertura para dialogar con todos los grupos y sectores. No obstante, colectivas feministas no están muy de acuerdo con estas posturas y, durante la Guelaguetza, hicieron lo propio para alzar la voz contra la violencia. Es más, lo pusieron en ridículo y hasta ahora su equipo de comunicación, que se encargó de invitar a columnistas, reporteros y locutores de medios de comunicación a la fiesta este pasado fin de semana, para hablar bien del priista que luce como amloísta, no sabe cómo responder para aplacar las críticas.

En específico, circula un video de una mujer que convenció al gobernador de fotografiarse con ella con una pancarta que decía: “Oaxaca lo tiene todo”. Rápidamente, ésta fue cambiada por una que exponía los 666 feminicidios que van en la administración. La reacción del priísta fue retirarse con una cara de malestar mientras su escolta intentaba arrebatar el cartel de las manos de la manifestante. Ridículo que los medios amigos trataron de tapar. A los medios amigos, por cierto, los callaron con una fiesta llena de mezcal, halagos y guiños del hombre en el poder que, por cierto, dice que va para la presidencia en 2024.

Nos cuentan que, ante el severo caos generado por las creciente presencia de piratas en el litoral oriente de Yucatán, miembros de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, de José Luis Carrillo Galaz, pedirán reforzar la estrategia de seguridad en la que supuestamente participan elementos de la Marina y Conapesca.

Que hablan mucho, pero la vigilancia y protección claramente no ha sido suficiente para frenar a las casi 300 embarcaciones irregulares que realizan pesca furtiva y ataques armados contra pescadores.





Lo anterior porque, aseguran, las autoridades se han enfocado en las labores de vigilancia en altamar y no hay seguimiento de las rutas terrestres utilizadas por los delincuentes para vender los productos en la entidad gobernada por Mauricio Vila.

Concluido el proceso para elegir consejeros estatales en Morena, capta reflector que el hermano del gobernador de Morelos, Ulises Bravo Molina, logró colarse entre los 50 personajes que votarán por el próximo dirigente estatal el 13 de agosto, sin embargo, en el estado no se olvida que los supuestos mil 700 votos a favor tienen todo que ver con operaciones bajo el agua supuestamente orquestadas por orden de Cuauhtémoc Blanco, y que según diversas versiones, implican incluso ofrecimientos monetarios.

Pero la esperanza permanece al interior de la fuerza política comandada a nivel nacional por Mario Delgado, basta con observar el marcador final, en donde el grupo encabezado por el exfutbolista habría quedado 16 consejeros frente a 23 de aquellos que se han identificado con el proyecto enarbolado por Rabindranath Salazar, recién llegado a Palacio Nacional.

Que en el aire quedan 11 consejeros que parecen estar libres de inclinaciones, no obstante, al momento la percepción es que ganaron las bases morelenses guinda, sobre todo al resaltar que la consejera más votada en toda la entidad es Abigail Salazar Solorio.