Foto: Luis Calderón Guerra

Dicen que en Puebla podría realizarse, como a nivel federal, una votación para la revocación del mandato de Luis Miguel Barbosa, esto por allá de 2021. La diferencia de este proceso con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no es una iniciativa voluntaria del ejecutivo estatal, sino que es una de las ofertas que el aspirante a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, hizo ya a los poblanos. En un video, el senador suplente de Ricardo Monreal ofreció “hacer una revocación de mandato para ver si están de acuerdo en que se vaya o se quede ese gobernador que están sufriendo, y por el cual les ofrezco una disculpa como morenista”.

***

Nada bien cayó en la Secretaría de Gobernación la noticia de que el coordinador de Asesores de la dependencia, Jorge Alcocer Villanueva, aprovechó estos días de emergencia sanitaria para impugnar, ante el Tribunal Electoral, el proceso de selección de cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE. *** Habrá que recordar que el colaborador de Olga Sánchez Cordero, quien se apuntó para llegar al órgano que todavía preside Lorenzo Córdova, no obtuvo buenos resultados en el examen de conocimientos que se realizó en la Cámara de Diputados por lo que, al funcionario se le ha metido en la cabeza que, si el puesto no va a ser para él, pues nomás no puede ser para nadie.

***

Que la prórroga de la contingencia sanitaria por un mes más, hasta el 30 de mayo, condena a la minería a un mayor sacrificio, que es muy marcado en los trabajadores del sector, quienes han reducido sus ingresos en lo que respecta a bonos y tiempos extras, que constituyen hasta la mitad de sus pagos totales.

***

Por ello, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que encabeza Carlos Aceves del Olmo, pide al Gobierno Federal que antes del 30 de mayo, cuando concluirá la prórroga de la contingencia sanitaria por el Covid-19, se emita un decreto en el Diario Oficial de la Federación que permita a la minería reanudar operaciones de inmediato.

***

Subraya la CTM que los mineros cuentan con protocolos de seguridad superiores a los definidos por la Secretaría de Salud, como es el uso de casco, gafas, botas, uniforme, respiradores, que siempre se han usado y la distancia entre trabajadores, es superior a los de otras industrias, en donde los obreros laboran codo con codo, como sucede en las maquiladoras. *** Incluso existen minas a cielo abierto, en donde las posibilidades de contagio son prácticamente de cero, lo que hace a la minería una industria que cumple con características sanitarias adecuadas. Lo que también cuidan es que personajes como Germán Larrea Mota Velasco, los Baillères o los Slim, no se asomen a decir nada, ya ven lo que le pasó a Javier Alatorre.

***

En tiempos de pandemia hay quienes al parecer aprovechan para sacar beneficio político y hasta económico. La diputada local de Ometepec, Guerrero, Nilsan Hilario Mendoza difundió en sus redes sociales que regaló distintos materiales, como gel antibacterial y cubrebocas, en el centro de salud del municipio y en los módulos foráneos, esto tan solo a unos días de señalar al gobierno del estado por no ejercer los 64 mil millones de pesos autorizados para comprar los insumos que se necesitan en los hospitales para hacer frente al virus Covid-19.