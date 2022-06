A la sombra | Alejandro Svarch Pérez

Dicen los que saben que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que encabeza Alejandro Svarch Pérez, no ha hecho nada desde que llegó el gobierno amloísta porque estaba secuestrada, no porque no quisieran trabajar. “Detectamos que en la superficie la institución parecía funcionar sin problemas, pero en el fondo, en las zonas oscuras, en los sótanos de la institución operaban redes de corrupción donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria”, fue lo que dijo textualmente el encargado de la Cofepris. Que luego de que se dio a conocer públicamente el operativo de septiembre del 2021, algunos dueños y directivos de la industria farmacéutica y creadores de productos milagro comenzaron a temblar. No esperaban que la institución se rebelara.

A la sombra…

“México está hoy con sólidos fundamentos macroeconómicos que permiten avizorar que puede sortear con éxito un complicado panorama que se presenta ante los temores no sólo de una desaceleración de la economía mundial, sino de un proceso inflacionario con aumentos de tasa de interés que puede ser bastante desestabilizador para los flujos de crédito”, aseguró Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público, en la ceremonia por el 85 aniversario del Bancomext. Que es el mensaje que ha estado repartiendo entre los inversionistas extranjeros y al interior de Palacio Nacional, que unos le creen todo, y otros dudan mucho.

***

Si bien el proceso electoral de 2022 terminó, para la dirigencia nacional del PAN al contrario. Que Marko Cortés aprieta el paso de cara a la contienda en el Estado de México en 2023 para construir la candidatura de la coalición Va Por México, donde Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados locales, y Anuar Azar Figueroa, presidente estatal, encabezarán la misión de ganar un estado con un padrón electoral equivalente a 11 estados del país, lo que definirá en buena medida el rumbo para 2024.

***

Ante las comisiones unidas de alcaldías y límites territoriales y administración pública del Congreso de Ciudad de México, la titular de Tláhuac, Berenice Hernández, compareció para dar cuenta de las acciones para acelerar la reactivación económica de esa zona. Además, la morenista dio cuenta de una disminución de 22 por ciento en la comisión de delitos, la creación de cinco senderos seguros y el restablecimiento del suministro de agua potable en la alcaldía, esto tras ocho meses de haber tomado la administración.

***

En el marco de las pasarelas que los ediles capitalinos hicieron por el Congreso, este lunes también estuvo el de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien tuvo una reunión nada tranquila tras ser cuestionado por el representante del Partido Verde, Jesús Sesma, con quien tuvo un diferendo luego de que éste último le reprochara no haber respondido una solicitud de plazas dentro de la alcaldía. Además, el morenista terminó invitando a los legisladores a sumarse a las actividades de limpieza de los canales y rondines de seguridad que se empezaron a implementar en la demarcación, invitación a la que, por supuesto, ninguno de los diputados se sumó.