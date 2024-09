A la sombra / Alessandra Rojo de la Vega

En Morena, específicamente entre los miembros de la familia Monreal, tenían conocimiento de que el Tribunal Electoral federal devolvería a la Alessandra Rojo de la Vega el triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, esto porque desde el mismísimo Palacio Nacional habían reprobado públicamente la estrategia con la que pretendían anular la elección bajo el argumento de violencia política de género en contra de Catalina Monreal.

A la sombra…





Nos cuentan que ahora el que está bajo la lupa es el magistrado presidente del tribunal capitalino, Armando Ambriz, pues nos aseguran que quedaron registros de una suerte de cabildeo para tratar de que se repitieran los comicios en esa plaza e, incluso, se añadiera a Rojo de la Vega en el catálogo de violentadores para evitar que pudiera participar en una nueva contienda.

***

Sobre el tema, la morenista Catalina Monreal anunció que volverá a impugnar la decisión de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación, pues asegura que los argumentos con los que el tribunal capitalino había anulado la elección son los “correctos”. Uno de los problemas a los que, nos dicen, se enfrentará esta vez la representante de la 4T es que varios en su partido le retirarán el respaldo, pues alguien en la dirigencia morenista dio la instrucción de dejar ya esa batalla para empezar a sortear otras.

***

El empresario mexicano Carlos Slim Helú enfatizó la necesidad de combatir la pobreza para alcanzar la paz en México, destacando su preocupación por los recursos que el gobierno destina a las personas jubiladas a través del programa Bienestar, mientras existen seis millones de personas en extrema pobreza. Durante su participación en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, el ingeniero cuestionó las prioridades de gasto del gobierno y sugirió destinar mayores recursos a garantizar niveles mínimos de bienestar para la población.

***

La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha mostrado señales de que mantendrá algunas de las políticas clave de López Obrador, como el aumento del salario mínimo y los programas de transferencia de efectivo (las ayudas sociales). Sin embargo, ha propuesto cambios en áreas como la energía y la seguridad pública. Ha destacado su pragmatismo y su enfoque en el desarrollo de energías renovables con inversión privada, alejándose del enfoque exclusivo en la producción estatal de petróleo, eso es lo que dice un reciente informe del Congressional Research Service (CRS) de Estados Unidos, una entidad no partidista que asiste a los comités y miembros del Congreso estadounidense.

***

Recuerdan que las relaciones entre México y Estados Unidos se han tensado durante el mandato de López Obrador, especialmente en temas relacionados con la seguridad y el combate al narcotráfico. Sin embargo, se espera que estas relaciones mejoren bajo la administración de Sheinbaum, quien ha prometido una relación de "amistad, respeto mutuo e igualdad" con Estados Unidos. Aun así, advierten que las reformas judiciales en México podrían complicar las relaciones comerciales y de seguridad entre ambos países.

***

Miguel Ángel Yunes Márquez confirmó su traición al PAN al dar su voto para que Morena obtuviera la mayoría calificada en la aprobación de la reforma al Poder Judicial, rompiendo con su pasado político. Ayer, Yunes Márquez se reunió abiertamente con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, consolidando su cambio de lealtades. El ex panista no solo mostró su apoyo en redes sociales, publicando una foto con ambos líderes, sino que también expresó públicamente su respaldo a Sheinbaum, reiterando su nueva inclinación política. Pero cuando lo reveló El Sol de México antes que nadie, decían que no podía ser cierto.

***

Que México será uno de los mercados clave en la expansión de Coca-Cola en el segmento de bebidas alcohólicas listas para beber. La compañía anunció su alianza con Bacardi Limited para lanzar un cóctel premezclado de Bacardí con Coca-Cola. Este producto estará disponible en varios mercados alrededor del mundo, con su lanzamiento inicial programado para 2025 en Europa y México. Esta nueva bebida, que combinará dos de las marcas globales más reconocidas, busca capitalizar la creciente demanda de cócteles listos para consumir.

***