A la sombra | Alfonso Durazo

El señor gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se encuentra en una encrucijada que exige una respuesta inmediata a las legítimas preocupaciones e inquietudes manifestadas por los respetables empresarios de esa región. Estas preocupaciones han surgido a raíz de la controvertida actuación del líder de la Confederación de Trabajadores de México en el estado, Javier Villarreal Gámez. Se advierte, y no sin cierta convicción, que el dirigente sindical sostiene tener la aprobación tácita del mandatario morenista para llevar a cabo una serie de acciones altamente cuestionables. Entre estas, destacan la toma de plantas productivas mediante la aplicación de amenazas directas a los trabajadores, una táctica que busca posteriormente ejercer presión sobre los directivos y dueños de las empresas en cuestión. Este modus operandi, por decirlo suavemente, ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el ámbito empresarial local.

A la sombra…

No obstante, la sombra de la acusación no se limita únicamente a Villarreal Gámez. Se señala con igual firmeza a dos individuos vinculados a él: Faustino Raygoza y Romualdo Benito Morales. Estos dos hombres, al parecer, han estado involucrados en actividades que no pueden ser calificadas de otra forma que no sea como extorsión. La situación en Sonora demanda una respuesta inmediata y decidida del gobernador Alfonso Durazo. La integridad y la estabilidad de la región están en juego, y es crucial que se tomen medidas para restaurar la confianza y garantizar un ambiente de negocios seguro y justo para todos los ciudadanos.

***

Que Omar Hamid García Harfuch sigue buscando medios de comunicación dóciles para dar sus mensajes rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues nos cuentan que dentro de su equipo tienen miedo de las preguntas que pueden sacarlo de su zona de confort, que son muchas, nos aseguran, pues su campaña básicamente está cimentada en que es guapo y conecta con las clases medias. Pero más allá de eso, poco que aportar para mejorar la vida en la capital, y eso es lo que los tiene vueltos locos en este momento.

***

Parece que el señor Omar Hamid está teniendo una "dura" batalla contra las "críticas y mentiras" en su proceso interno. ¿Quién iba a pensar que en política había críticas? ¡Qué sorpresa! Parece que el señor se siente muy querido con sus 30 "muestras de cariño" por cada crítica. Claro, porque la política siempre es amor y arcoíris, ¿verdad? Y aquí está, prometiendo dar continuidad a los proyectos de Claudia Sheinbaum, como si fuera a continuar la obra maestra del Siglo XXI. ¿Quién necesita un plan de gobierno cuando puedes simplemente heredar lo que ya está hecho? Además, ¿alguien más está viendo la película de comedia en la que dice que "jamás quitaría propaganda" de su compañera Clara Brugada? ¡Qué caballero! De verdad, es un honor ser testigo de esta "segunda etapa de transformación".

***

Las demandas presentadas por María del Carmen Cuervo Fernández, consejera estatal en Guanajuato de Morena, y la militante Estefanía Porras Barajas plantean interrogantes fundamentales sobre la integridad y el compromiso del Movimiento Regeneración Nacional con la equidad de género y la erradicación de la violencia política en razón de género. ¿Cómo es posible que un partido que se jacta de ser progresista y feminista permita que un individuo con antecedentes de violencia política de género, como Ricardo Sheffield, aspire a un cargo público de relevancia?

***

Además, la solicitud de cancelación del registro de Sheffield también plantea la pregunta crucial de si Morena está dispuesto a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia política de género dentro de sus filas. ¿Está el partido dispuesto a priorizar la seguridad y la dignidad de las mujeres sobre intereses políticos individuales? La falta de cumplimiento de requisitos básicos, como la revisión de antecedentes de violencia política de género, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, plantea serias dudas sobre la seriedad con la que Morena aborda esta problemática.

***

La salida del director de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Coyoacán, Obdulio Ávila Mayo, generó varias suspicacias, sobre todo porque el ya exfuncionario había manifestado interés en competir por la titularidad de esa demarcación el próximo año. Del lado institucional, la administración de Giovani Gutiérrez aludió al clásico cumplimiento de un ciclo laboral y una necesaria reestructura de gobierno. En tanto, hay voces que aseguran que se incumplieron acuerdos políticos que llevaron a la destitución de toda esa área, incluso utilizando la fuerza pública. Sea cual sea la razón por la que fue depuesto, lo cierto es que el tema moverá el mapa electoral, el cual todavía no está definido en la alcaldía de los coyotes.

***

Dicen los que saben que Sandra Cuevas anda de un humor horrible, peor que el de todos los días, y eso es decir mucho. Que sigue con el estómago hecho nudos luego de que le echaron a perder desde las oficinas de Claudia Sheinbaum el arranque de su campaña por la Ciudad de México allá en la Central de Abasto. Que no sabe qué más puede hacer para evitar que le echen a perder su fiesta que, al final, solamente ella parece que quiere disfrutar. Que sus aliados ya están pensando en retirarle apoyos, pues se han dado cuenta de que no vale la pena arriesgarse por sus desplantes y ambiciones de poder.