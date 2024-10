A la sombra / Alfonso Durazo

Cuentan que en el estado de Sonora, de Alfonso Durazo, andan por demás molestos con el gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa, porque la crisis de seguridad y los enfrentamientos armados entre los grupos criminales no se han podido contener y han llegado hasta esos territorios. Según el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, incluso los delincuentes dedicados a la venta de estupefacientes se han trasladado a esa zona, lo que tiene en alerta máxima a las instancias de seguridad. Aunque eso no necesariamente significa que Durazo esté haciendo algo para frenar la violencia que sigue creciendo en el estado que gobierna.





A la sombra…





Desde el Fondo Monetario Internacional hablan de la violencia en México. En realidad, no quieren pisar mucho terreno político, pero está claro que nos observan de cerca. “En términos de violencia, miren, creo que necesitamos reconocer que, al menos los macroeconomistas, no sabemos mucho sobre cómo la violencia impacta en la economía y cómo la economía impacta en la violencia”, dijo Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.





***





Agrega Valdés, del FMI: “Así que creo que es muy importante invertir más en conocimiento sobre este tema. Nuestras propias estimaciones, y esto es una estimación amplia, no específicamente para México, pero si la región pudiera reducir a la mitad la diferencia en tasas de homicidios en relación con la economía mundial, el crecimiento podría aumentar en aproximadamente medio punto porcentual durante unos buenos diez años (...) Ahora, decirlo es más fácil que hacerlo porque la siguiente pregunta es qué hacer. Y ahí es donde preferiría no hacer comentarios, porque realmente, como macroeconomistas, sabemos muy poco”. Es decir, sí, pero no.





***





Durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), celebrada el fin de semana, se aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2025, que incluye la distribución de prerrogativas a los partidos políticos. En esta ocasión, Morena será el partido que más recursos reciba, ya que el cálculo de las prerrogativas se basa en el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de diputaciones, conforme al artículo 41 de la Constitución. Esta fórmula ha beneficiado en el pasado a partidos como el PRI y el PAN durante sus periodos de mayor respaldo electoral.





***





Ahora toca al Consejo General del INE discutir y, en su caso, votar el presupuesto propuesto para 2025. Cabe señalar que este anteproyecto aún no incluye el monto destinado para la elección judicial, cuya planificación se definirá más adelante. veremos que dicen los consejeros que se negaron a participar en la comisión temporal de presupuesto a la hora de votar mañana miércoles.





***





Dicen que los diputados de la Ciudad de México no quieren dejar la pandemia atrás, al menos en lo que respecta a la modalidad virtual para trabajar. A muchos en el Congreso capitalino se les está haciendo costumbre sesionar a distancia para evitar llegar al recinto de Donceles, pues el Reglamento actual lo permite. El problema es que, dicen algunos legisladores, la discusión parlamentaria es difícil y se retrasa todavía más en ese formato.





***





Claudia Sheinbaum anunció recientemente que tiene la intención de construir un millón de viviendas durante su administración. “Obviamente, esto será a lo largo de un periodo de seis años, pero mencionó que se espera que 167 mil de estas viviendas se construyan en 2025. Por lo tanto, creemos que esto debería tener un impacto positivo de cara al próximo año”, dijo Lucy Rodríguez, encargada de comunicaciones corporativas de Cemex, ante analistas hace unos días. “Si observamos la construcción formal, esta proviene del sector residencial y representa aproximadamente el 30 por ciento de nuestros volúmenes. Así que, para ese 30 por ciento, esto es sin duda un factor favorable”.