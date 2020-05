A la sombra | Alfonso Durazo

El “aplanado de la curva” del doctor Hugo López-Gatell se parece al “punto de inflexión de la inseguridad” de ALFONSO DURAZO: dicen que ahí está clarito en la gráfica, pero en los hechos nadie la ve y la tendencia no se ha establecido. Sobre todo si no contamos con pruebas suficientes para saber el tamaño del monstruo y mucho menos si el factor de cálculo exponencial ya no es público. Se agradece el optimismo gubernamental para decir que ya estamos por salir del problema, pero epidemiólogos amigos nos dicen que la curva está más que lejos de achatarse.

Que ni en la contingencia se está quieto Napito. El bloqueo de la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, que emplea, directa e indirectamente, a casi la mitad de la población local sigue sin resolverse. Aunque al inicio corrieron algunas versiones que culpaban a la mina de Americas Gold & Silver, de malos tratos al personal y malas condiciones laborales que afectaban la salud de los trabajadores, lo cierto es que el origen tenía que ver con la disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Por un lado la CTM, de Carlos Aceves del Olmo, y del otro el sindicato de trabajadores mineros de Napoleón Gómez Urrutia, representado localmente por Yasser Beltrán. A pesar del cierre y de la contingencia sanitaria que vive el estado, este grupo de inconformes ha seguido acosando a la población de Cosalá , sin que hasta ahora haya intervenido de una manera más decidida algún representante del equipo del gobernador Quirino Ordaz.

Dicen los que saben que la industria nacional va en caída libre, sin que nadie la detenga, como producto de una inadecuada política pública del Gobierno Federal, rematada ahora por el coronavirus. El Inegi informó recientemente que la economía cayó 2.4 por ciento en el primer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, pero el desplome de las actividades secundarias, en donde se ubica la industria, fue de 3.8 por ciento en los primeros tres meses, en relación a igual lapso del año pasado.

Los empresarios consideran que la falta de una política pública clara en materia industrial es una de las principales consecuencias para el desplome de ese sector, que se agravó con el cierre de empresas, a consecuencia de la contingencia sanitaria.

Concretamente, señalan que la subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, a cargo de Ernesto Acevedo Fernández, nada más no encontró la manera de establecer acciones efectivas para fortalecer a la industria, lo que se traduce en impactos negativos para sectores como el automotriz y acerero.

Que el año pasado, por ejemplo, durante meses la dependencia no aplicó un arancel de 15 por ciento a importaciones subsidiadas de China y de otras naciones asiáticas, que arrasaron con los productores nacionales, en tanto la falta de una estrategia de apoyo a la industria automotriz provocó que esta se viniera a pique y que para mayo calcule una baja en sus ventas de 90 por ciento.