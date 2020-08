A la sombra | Alfonso Durazo

Con la detención del líder del llamado cártel de Santa Rosa de Lima, expertos en seguridad explican a la sombra del ruido que se desató, que ALFONSO DURAZO, secretario de Seguridad Pública Federal puede respirar tranquilo un tiempo, pero que comienza la cuenta regresiva para que Guanajuato sea un lugar más seguro en los días y semanas por venir. Nos hacen ver también que con esta detención la cuatroté contravino su propia filosofía de no descabezar cárteles —al estilo calderonista— y buscar las soluciones sociales del problema. Los índices de inseguridad en el Bajío serán los que hablen en el futuro.

Cuando uno pensaría que ostentar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es poco útil cuando existe un partido mayoritario, pues resulta que no, que hay quienes están dispuestos a pelearla, por las buenas y por las malas.

***

Este fin de semana El Sol de México informó que el coordinador de los legisladores de Encuentro Social, Jorge Argüelles, acusó a Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT, de “robar” diputados para así demandar el derecho de ostentar la Mesa Directiva del Congreso. Esto generó dimes y diretes entre ellos y un pleito entre exaliados, que amenaza con romper la unidad de la alianza obradorista para las elecciones federales del próximo año.

***

En un acontecimiento sin precedentes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aceptará a todos los aspirantes al nivel bachillerato sin que realicen la prueba de admisión que se tenía prevista para el 4 de agosto a través de plataformas digitales.

***

Lo anterior, nos dicen, porque en la institución que dirige Alfonso Esparza saben de la problemática que representaría para miles de estudiantes tener acceso a internet o a un equipo de cómputo para aplicar exitosamente el examen virtual al que obligaba la pandemia de coronavirus.

***

En diciembre próximo se prevé realizar presencialmente la mencionada prueba; quienes pasen podrán incorporarse con normalidad a clases, y quienes no, tendrán la posibilidad de seguir con sus estudios en la modalidad mixta y con regularización.

***

Dicen que con la construcción del Puente Nichupté en Cancún, el gobierno de Carlos Joaquín González pretende recuperar hasta el 55 por ciento de los empleos que se perdieron en la industria de la construcción por la pandemia de Covid-19.

***

Es decir, el proyecto abrirá alrededor de seis mil plazas de trabajo. Según la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, la obra tardará dos años en construirse con una inversión público-privada de cuatro mil 400 millones de pesos; misma que ha sumado ya el respaldo de organismos como el Fonatur y, más recientemente, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

***

Nos dicen que nunca faltan los bribones y aún en medio de la pandemia nos hacen un alertamiento desde el Senado de la República, donde se ha detectado llamadas fraudulentas en nombre de senadores, senadoras y de la propia institución para pedir apoyos económicos dirigidos a la lucha contra el Covid-19.

***

¡¡Nada más falso!!, nos advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien además hizo un llamado, de manera contundente para que, la población en general y en particular las empresas no hagan caso de estas llamadas fraudulentas y no se dejen engañar por quienes quieren abusar de su buena fe.